Flamingo написав:
Конечно берет. 3%. Картами таси в экзотике платить не выгодно от слова совсем
Разве что за шмотки.
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Додано: Чет 12 сер, 2021 12:18
Разве что за шмотки.
Додано: Чет 12 сер, 2021 17:54
Подскажите пожалуйста подробно как для чайника как максимально быстро и без комисса завести грн с КокоФорварда на Таскомбанк, чтоб в Таскомбанке сразу сделать обмен этой грн на доллары.
В наличии есть сберсчет в долларах и гривне, Плативка в долларах и гривне, и гривневая В5.
Додано: Чет 12 сер, 2021 18:02
Сэп гривневый на счет Б5, обмен валюты на плативку. Можно сразу снять с карты валюту. Если нет плативкы $, можно открыть виртуалку в приложении.
Востаннє редагувалось demichh в П'ят 13 сер, 2021 01:22, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Чет 12 сер, 2021 18:36
Додано: П'ят 13 сер, 2021 09:00
Доброго дня.
Інформуємо, що можливість валютообміну в інтернет-банкінгу TAS2U через WEB версію відновлено.
Додано: П'ят 13 сер, 2021 17:50
Re: ТАСКОМБАНК
Хотелось бы прочесть ответ представителя банка, почему банк не руководствуется разъяснением НБУ
Где НБУ четко определяет: коммунальные платежи не попадают под действие финмониторинга?
У Вас в отделениях при оплате больше 30000 гривен, показывают инструкцию кассиру и требуют провести идентификацию плательщика.
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