Stargazer212 написав:Кто-то знает, если платить Weekend за границей, с гривневого счета, не в евро и не в долларах, например в Албании, албанской валютой (лек), Тася берет что-то за конвертацию? Или как моно - не берет ничего?
Конечно берет. 3%. Картами таси в экзотике платить не выгодно от слова совсем
Подскажите пожалуйста подробно как для чайника как максимально быстро и без комисса завести грн с КокоФорварда на Таскомбанк, чтоб в Таскомбанке сразу сделать обмен этой грн на доллары. В наличии есть сберсчет в долларах и гривне, Плативка в долларах и гривне, и гривневая В5.
Хотелось бы прочесть ответ представителя банка, почему банк не руководствуется разъяснением НБУ https://bank.gov.ua/ua/news/all/rozyasn ... zu-koshtiv Где НБУ четко определяет: коммунальные платежи не попадают под действие финмониторинга? У Вас в отделениях при оплате больше 30000 гривен, показывают инструкцию кассиру и требуют провести идентификацию плательщика.