Flamingo написав:
Конечно берет. 3%. Картами таси в экзотике платить не выгодно от слова совсем
Разве что за шмотки.
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Додано: Чет 12 сер, 2021 12:18
Разве что за шмотки.
Додано: Чет 12 сер, 2021 17:54
Подскажите пожалуйста подробно как для чайника как максимально быстро и без комисса завести грн с КокоФорварда на Таскомбанк, чтоб в Таскомбанке сразу сделать обмен этой грн на доллары.
В наличии есть сберсчет в долларах и гривне, Плативка в долларах и гривне, и гривневая В5.
Додано: Чет 12 сер, 2021 18:02
Сэп гривневый на счет Б5, обмен валюты на плативку. Можно сразу снять с карты валюту. Если нет плативкы $, можно открыть виртуалку в приложении.
Востаннє редагувалось demichh в П'ят 13 сер, 2021 01:22, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Чет 12 сер, 2021 18:36
Додано: П'ят 13 сер, 2021 09:00
Доброго дня.
Інформуємо, що можливість валютообміну в інтернет-банкінгу TAS2U через WEB версію відновлено.
Додано: П'ят 13 сер, 2021 17:50
Re: ТАСКОМБАНК
Хотелось бы прочесть ответ представителя банка, почему банк не руководствуется разъяснением НБУ
Где НБУ четко определяет: коммунальные платежи не попадают под действие финмониторинга?
У Вас в отделениях при оплате больше 30000 гривен, показывают инструкцию кассиру и требуют провести идентификацию плательщика.
Додано: Пон 16 сер, 2021 09:14
Re: ТАСКОМБАНК
с ощадного СЭП можно сделать? какая комиссия?
Додано: Пон 16 сер, 2021 10:38
Коллеги! подскажите, плиз:
есть ли лимит суммы онлайн-валютообмена за операцию?
или за сутки?
И аналогично - предельная сумма снятия в кассе таси купленных онлайн $ с виртуаПлатівкового счета без комисс ?
Додано: Пон 16 сер, 2021 15:30
Могу ошибаться но вроде как какой-то шухер наметился у таси с моней. Сужу по двум моментам.
1. В субботу тянул с Виики сумму чуть больше 11к своих. Все штатно. Виика давно сохранена в аппке моне. Тянулось без 3дс но с вводом свв. Но сегодня звонок - Тася: "а это вы сами тянули?" - "ну а кто?". Надо ли говорить что никогда в таких ситуациях раньше не звонили. И в принципе м.б. и не обратил особого внимания на звонок если бы не п.2.
2. Изябанка прислал мессагу что в ближайшие два дня на моню можно только толкать. Тянучку мони 2 дня обслуживать не будут. Вот и показалось мне что этот жжжжжжж не спроста. Как минимум где-то есть пчелы ( или шухер) .
Ни у кого случайно нет никакой доп.инфы о "непонятном" списании денеХ моней с таси-изи? (А-ля пумба весной)
Додано: Пон 16 сер, 2021 17:00
Доброго дня.
Для аналізу ситуації, що виникла вкажіть, будь ласка, в яке відділення ТАСКОМБАНКу Ви звертались та дату звернення.
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