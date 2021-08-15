Додано: Пон 16 сер, 2021 15:30

Могу ошибаться но вроде как какой-то шухер наметился у таси с моней. Сужу по двум моментам.1. В субботу тянул с Виики сумму чуть больше 11к своих. Все штатно. Виика давно сохранена в аппке моне. Тянулось без 3дс но с вводом свв. Но сегодня звонок - Тася: "а это вы сами тянули?" - "ну а кто?". Надо ли говорить что никогда в таких ситуациях раньше не звонили. И в принципе м.б. и не обратил особого внимания на звонок если бы не п.2.2. Изябанка прислал мессагу что в ближайшие два дня на моню можно только толкать. Тянучку мони 2 дня обслуживать не будут. Вот и показалось мне что этот жжжжжжж не спроста. Как минимум где-то есть пчелы ( или шухер)Ни у кого случайно нет никакой доп.инфы о "непонятном" списании денеХ моней с таси-изи? (А-ля пумба весной)