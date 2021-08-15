Доброго дня.
Інформуємо, що платіж за реквізитами можливо здійснити з карткового рахунку.
Комісія буде знята відповідно до пакету послуг в якому оформлена карта.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 16 сер, 2021 17:04
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