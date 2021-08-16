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Обслуговування в українських
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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3719372037213722

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 221
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
15%
33
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
25%
55
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
41
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
62
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
30
Всього голосів : 221
Повідомлення Додано: Пон 16 сер, 2021 17:04

  Яша написав:с ощадного СЭП можно сделать? какая комиссия?



Доброго дня.

Інформуємо, що платіж за реквізитами можливо здійснити з карткового рахунку.
Комісія буде знята відповідно до пакету послуг в якому оформлена карта.
TASCOMBANK
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Повідомлень: 2872
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Повідомлення Додано: Пон 16 сер, 2021 17:26

  flysoulfly написав:Коллеги! подскажите, плиз:
есть ли лимит суммы онлайн-валютообмена за операцию?
или за сутки?

И аналогично - предельная сумма снятия в кассе таси купленных онлайн $ с виртуаПлатівкового счета без комисс ?


Доброго дня.

Інформуємо, що валютообмін в інтернет-банкінгу TAS2U та видача готівкових коштів в іноземній валюті з поточних рахунків здійснюється без обмежень.
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Повідомлень: 2872
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Повідомлення Додано: Пон 16 сер, 2021 18:38

TASCOMBANK
В пушах т2ю перестав показувати суму кешбеку... пише "кешбек cashback_amount" і все.

А раніше було "кешбек 25,40".
Верніть як було.
KVV
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 сер, 2021 19:11

  KVV написав:TASCOMBANK
В пушах т2ю перестав показувати суму кешбеку... пише "кешбек cashback_amount" і все.

А раніше було "кешбек 25,40".
Верніть як було.

О, а я с ними сегодня из-за этого ругался, думал вообще не начислили.
Ferlakur
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 сер, 2021 19:26

Re: ТАСКОМБАНК

  Flamingo написав:Upd. Мессага аналогичная изевской пришла и в Т2Ю

Що характерно, не усім.
klug
 
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  #<1 ... 3719372037213722
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