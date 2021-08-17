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ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 16 сер, 2021 17:04
Яша написав:
с ощадного СЭП можно сделать? какая комиссия?
Доброго дня.
Інформуємо, що платіж за реквізитами можливо здійснити з карткового рахунку.
Комісія буде знята відповідно до пакету послуг в якому оформлена карта.
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Додано: Пон 16 сер, 2021 17:26
flysoulfly написав:
Коллеги! подскажите, плиз:
есть ли лимит суммы онлайн-валютообмена за операцию?
или за сутки?
И аналогично - предельная сумма снятия в кассе таси купленных онлайн $ с виртуаПлатівкового счета без комисс ?
Доброго дня.
Інформуємо, що валютообмін в інтернет-банкінгу TAS2U та видача готівкових коштів в іноземній валюті з поточних рахунків здійснюється без обмежень.
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Додано: Пон 16 сер, 2021 18:38
TASCOMBANK
В пушах т2ю перестав показувати суму кешбеку... пише "кешбек cashback_amount" і все.
А раніше було "кешбек 25,40".
Верніть як було.
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KVV
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Додано: Пон 16 сер, 2021 19:11
KVV написав:TASCOMBANK
В пушах т2ю перестав показувати суму кешбеку... пише "кешбек cashback_amount" і все.
А раніше було "кешбек 25,40".
Верніть як було.
О, а я с ними сегодня из-за этого ругался, думал вообще не начислили.
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Ferlakur
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Додано: Пон 16 сер, 2021 19:26
Flamingo написав:
Upd. Мессага аналогичная изевской пришла и в Т2Ю
Що характерно, не усім.
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klug
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Додано: Вів 17 сер, 2021 07:10
Ferlakur написав: KVV написав:TASCOMBANK
В пушах т2ю перестав показувати суму кешбеку... пише "кешбек cashback_amount" і все.
А раніше було "кешбек 25,40".
Верніть як було.
О, а я с ними сегодня из-за этого ругался, думал вообще не начислили.
Мені на ГЛ втирали що потрібно ждати 3 дні,так а чому раніше моментально начислялось,і де тепер дивитись, і контролювати?
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гуляйполе
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Додано: Вів 17 сер, 2021 11:36
гуляйполе написав: Ferlakur написав: KVV написав:TASCOMBANK
В пушах т2ю перестав показувати суму кешбеку... пише "кешбек cashback_amount" і все.
А раніше було "кешбек 25,40".
Верніть як було.
О, а я с ними сегодня из-за этого ругался, думал вообще не начислили.
Мені на ГЛ втирали що потрібно ждати 3 дні,так а чому раніше моментально начислялось,і де тепер дивитись, і контролювати?
Раніше миттєво теж не нараховували. В СМС було інформаційне поле з сумою, що буде нарахована після фактичного списання. Фактичне нарахування кешбеку дійсно відбувається орієнтовно впродовж 3-х днів. Для Великої П'ятірки його можна бачити у розділі Кешбек ТАС2Ю, для WeekendCard простого способу немає: або самостійний підрахунок, або брати виписку у відділенні. Є надія, що повідомлення ще поремонтують. Аби поломка не була пов'язаною з черговим "пакращенням".
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klug
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Додано: Вів 17 сер, 2021 12:20
klug написав:
Раніше миттєво теж не нараховували. В СМС було інформаційне поле з сумою, що буде нарахована після фактичного списання. Фактичне нарахування кешбеку дійсно відбувається орієнтовно впродовж 3-х днів. Для Великої П'ятірки його можна бачити у розділі Кешбек ТАС2Ю, для WeekendCard простого способу немає: або самостійний підрахунок, або брати виписку у відділенні. Є надія, що повідомлення ще поремонтують. Аби поломка не була пов'язаною з черговим "пакращенням".
Уже починили.
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Ferlakur
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Додано: Вів 17 сер, 2021 17:15
klug написав: Flamingo написав:
Upd. Мессага аналогичная изевской пришла и в Т2Ю
Що характерно, не усім.
ТАСька виправилася і прислала вже двічі.
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klug
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