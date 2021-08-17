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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 17 сер, 2021 20:23
TASCOMBANK, коли в TAS2U підтягнуться нарешті рахунки Київгаз і Єврореконструкція? Підписка існує. Видалення не допомагає.
Додано: Вів 17 сер, 2021 21:04
В этой ситуации не нужен анализ.Ответьте как должен действовать кассир? Нужна идентификация в Вашем банке при оплате коммуналки свыше 300000 гривен?
Платил я в Полтаве.
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