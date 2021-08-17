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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3720372137223723

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 221
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
15%
33
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
25%
55
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
41
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
62
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
30
Всього голосів : 221
Повідомлення Додано: Вів 17 сер, 2021 20:23

TASCOMBANK, коли в TAS2U підтягнуться нарешті рахунки Київгаз і Єврореконструкція? Підписка існує. Видалення не допомагає.
Кочевник
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 сер, 2021 21:04

  TASCOMBANK написав:
  Drive написав:Хотелось бы прочесть ответ представителя банка, почему банк не руководствуется разъяснением НБУ
https://bank.gov.ua/ua/news/all/rozyasn ... zu-koshtiv
Где НБУ четко определяет: коммунальные платежи не попадают под действие финмониторинга?
У Вас в отделениях при оплате больше 30000 гривен, показывают инструкцию кассиру и требуют провести идентификацию плательщика.


Доброго дня.

Для аналізу ситуації, що виникла вкажіть, будь ласка, в яке відділення ТАСКОМБАНКу Ви звертались та дату звернення.

В этой ситуации не нужен анализ.Ответьте как должен действовать кассир? Нужна идентификация в Вашем банке при оплате коммуналки свыше 300000 гривен?
Платил я в Полтаве.
Drive
 
Повідомлень: 75
З нами з: 02.07.08
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Подякували: 3 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 сер, 2021 21:46

  Drive написав:
  TASCOMBANK написав:
  Drive написав:Хотелось бы прочесть ответ представителя банка, почему банк не руководствуется разъяснением НБУ
https://bank.gov.ua/ua/news/all/rozyasn ... zu-koshtiv
Где НБУ четко определяет: коммунальные платежи не попадают под действие финмониторинга?
У Вас в отделениях при оплате больше 30000 гривен, показывают инструкцию кассиру и требуют провести идентификацию плательщика.


Доброго дня.

Для аналізу ситуації, що виникла вкажіть, будь ласка, в яке відділення ТАСКОМБАНКу Ви звертались та дату звернення.

В этой ситуации не нужен анализ.Ответьте как должен действовать кассир? Нужна идентификация в Вашем банке при оплате коммуналки свыше 300000 гривен?
Платил я в Полтаве.

Один ноль лишний
velvet
 
Повідомлень: 3965
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Повідомлення Додано: Сер 18 сер, 2021 08:40

  TASCOMBANK написав:Доброго дня.
Інформуємо, що дійсно 16.08.2021 року спостерігались тимчасові труднощі з відображенням суми нарахованого кешбеку в смс-повідомленнях.
Інформуємо, що питання вирішено.

Приносимо вибачення за тимчасові незручності.

Дякую. Ми помітили.

А питання встановлення української мови в т2ю коли буде вирішено?
До сих пір тільки англійська або російська...

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KVV
 
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  #<1 ... 3720372137223723
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