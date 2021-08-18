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Обслуговування в українських
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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3720372137223723

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 221
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
15%
33
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
25%
55
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
41
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
62
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
30
Всього голосів : 221
Повідомлення Додано: Вів 17 сер, 2021 20:23

TASCOMBANK, коли в TAS2U підтягнуться нарешті рахунки Київгаз і Єврореконструкція? Підписка існує. Видалення не допомагає.
Кочевник
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 сер, 2021 21:04

  TASCOMBANK написав:
  Drive написав:Хотелось бы прочесть ответ представителя банка, почему банк не руководствуется разъяснением НБУ
https://bank.gov.ua/ua/news/all/rozyasn ... zu-koshtiv
Где НБУ четко определяет: коммунальные платежи не попадают под действие финмониторинга?
У Вас в отделениях при оплате больше 30000 гривен, показывают инструкцию кассиру и требуют провести идентификацию плательщика.


Доброго дня.

Для аналізу ситуації, що виникла вкажіть, будь ласка, в яке відділення ТАСКОМБАНКу Ви звертались та дату звернення.

В этой ситуации не нужен анализ.Ответьте как должен действовать кассир? Нужна идентификация в Вашем банке при оплате коммуналки свыше 300000 гривен?
Платил я в Полтаве.
Drive
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 сер, 2021 21:46

  Drive написав:
  TASCOMBANK написав:
  Drive написав:Хотелось бы прочесть ответ представителя банка, почему банк не руководствуется разъяснением НБУ
https://bank.gov.ua/ua/news/all/rozyasn ... zu-koshtiv
Где НБУ четко определяет: коммунальные платежи не попадают под действие финмониторинга?
У Вас в отделениях при оплате больше 30000 гривен, показывают инструкцию кассиру и требуют провести идентификацию плательщика.


Доброго дня.

Для аналізу ситуації, що виникла вкажіть, будь ласка, в яке відділення ТАСКОМБАНКу Ви звертались та дату звернення.

В этой ситуации не нужен анализ.Ответьте как должен действовать кассир? Нужна идентификация в Вашем банке при оплате коммуналки свыше 300000 гривен?
Платил я в Полтаве.

Один ноль лишний
velvet
 
Повідомлень: 3965
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Повідомлення Додано: Сер 18 сер, 2021 08:40

  TASCOMBANK написав:Доброго дня.
Інформуємо, що дійсно 16.08.2021 року спостерігались тимчасові труднощі з відображенням суми нарахованого кешбеку в смс-повідомленнях.
Інформуємо, що питання вирішено.

Приносимо вибачення за тимчасові незручності.

Дякую. Ми помітили.

А питання встановлення української мови в т2ю коли буде вирішено?
До сих пір тільки англійська або російська...

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KVV
 
Повідомлень: 874
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Повідомлення Додано: Сер 18 сер, 2021 13:24

  KVV написав:
  TASCOMBANK написав:Доброго дня.
Інформуємо, що дійсно 16.08.2021 року спостерігались тимчасові труднощі з відображенням суми нарахованого кешбеку в смс-повідомленнях.
Інформуємо, що питання вирішено.

Приносимо вибачення за тимчасові незручності.

Дякую. Ми помітили.

А питання встановлення української мови в т2ю коли буде вирішено?
До сих пір тільки англійська або російська...

Зображення



Доброго дня!

Для того, щоб перевірити дану інформацію вкажіть, будь ласка, повністю Ваше ПIБ, номер мобільного телефону за допомогою якого зареєструвались в інтернет-банкінгу TAS2U.

Додатково уточніть, будь ласка, версію Android та версію встановленого додатку TAS2U.
TASCOMBANK
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Представник банку
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 сер, 2021 13:28

Re: ТАСКОМБАНК

У меня мова есть. Не обновлял 3 мес.
lel
 
Повідомлень: 2988
З нами з: 10.12.13
Подякував: 1043 раз.
Подякували: 337 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 сер, 2021 13:37

Шановне панство! самимынеместные... Уточните пожалуйста как чайнику:

В наличии есть TAS2U, сберсчет в гривне и Платівки в $(вирт) и гривнe.

Как НАЛОМ максимально быстро и без комисса внести 1ХХ ХХХ грн (предъявив квитанцию о снятии депо в др.банке) - чтоб иметь возможность сразу (при надобности) сделать онлайн обмен этой грн на $ ? -
- Просто через менеджера пополнить ощадник >>> с него через TAS2U на грнПлатівку >>> сделать обмен на $ на віртПлатівку >>> снять у менеджера(при наличии в кассе $суммы) ?
например, "сутки ждать" не надо?
flysoulfly
 
Повідомлень: 262
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Повідомлення Додано: Сер 18 сер, 2021 13:42

  lel написав:У меня мова есть. Не обновлял 3 мес.

В мене теж була до 10.08.

*дані надав в ПП
KVV
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 сер, 2021 13:58

Re: ТАСКОМБАНК

  flysoulfly написав:пополнить ощадник

Зачем ощадник?
Пополняю Б5, меняю на Плативку USD, снимаю в кассе.
Славик
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 сер, 2021 14:14

  Славик написав:
  flysoulfly написав:пополнить ощадник

Зачем ощадник?
Пополняю Б5.
Б5 нет,
есть ощадник
flysoulfly
 
Повідомлень: 262
З нами з: 13.01.09
Подякував: 117 раз.
Подякували: 8 раз.
 
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  #<1 ... 3720372137223723
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