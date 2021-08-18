Drive написав:Хотелось бы прочесть ответ представителя банка, почему банк не руководствуется разъяснением НБУ https://bank.gov.ua/ua/news/all/rozyasn ... zu-koshtiv Где НБУ четко определяет: коммунальные платежи не попадают под действие финмониторинга? У Вас в отделениях при оплате больше 30000 гривен, показывают инструкцию кассиру и требуют провести идентификацию плательщика.
Доброго дня.
Для аналізу ситуації, що виникла вкажіть, будь ласка, в яке відділення ТАСКОМБАНКу Ви звертались та дату звернення.
В этой ситуации не нужен анализ.Ответьте как должен действовать кассир? Нужна идентификация в Вашем банке при оплате коммуналки свыше 300000 гривен? Платил я в Полтаве.
Drive написав:Хотелось бы прочесть ответ представителя банка, почему банк не руководствуется разъяснением НБУ https://bank.gov.ua/ua/news/all/rozyasn ... zu-koshtiv Где НБУ четко определяет: коммунальные платежи не попадают под действие финмониторинга? У Вас в отделениях при оплате больше 30000 гривен, показывают инструкцию кассиру и требуют провести идентификацию плательщика.
Доброго дня.
Для аналізу ситуації, що виникла вкажіть, будь ласка, в яке відділення ТАСКОМБАНКу Ви звертались та дату звернення.
В этой ситуации не нужен анализ.Ответьте как должен действовать кассир? Нужна идентификация в Вашем банке при оплате коммуналки свыше 300000 гривен? Платил я в Полтаве.
Шановне панство! самимынеместные... Уточните пожалуйста как чайнику:
В наличии есть TAS2U, сберсчет в гривне и Платівки в $(вирт) и гривнe.
Как НАЛОМ максимально быстро и без комисса внести 1ХХ ХХХ грн (предъявив квитанцию о снятии депо в др.банке) - чтоб иметь возможность сразу (при надобности) сделать онлайн обмен этой грн на $ ? - - Просто через менеджера пополнить ощадник >>> с него через TAS2U на грнПлатівку >>> сделать обмен на $ на віртПлатівку >>> снять у менеджера(при наличии в кассе $суммы) ? например, "сутки ждать" не надо?