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банках (гарне і погане) / ТАСКОМБАНК ТАСКОМБАНК + Додати

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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 3721372237233724 ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку. ТАСКОМБАНК 3 5 221 1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і. 15% 33 2 - ПОГАНО. Некомпетентно. 25% 55 3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще. 19% 41 4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути. 28% 62 5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося. 14% 30 Всього голосів : 221 Додано: Сер 18 сер, 2021 16:36 Drive написав: TASCOMBANK написав: Drive написав: Хотелось бы прочесть ответ представителя банка, почему банк не руководствуется разъяснением НБУ

https://bank.gov.ua/ua/news/all/rozyasn ... zu-koshtiv

Где НБУ четко определяет: коммунальные платежи не попадают под действие финмониторинга?

У Вас в отделениях при оплате больше 30000 гривен, показывают инструкцию кассиру и требуют провести идентификацию плательщика. Хотелось бы прочесть ответ представителя банка, почему банк не руководствуется разъяснением НБУГде НБУ четко определяет: коммунальные платежи не попадают под действие финмониторинга?У Вас в отделениях при оплате больше 30000 гривен, показывают инструкцию кассиру и требуют провести идентификацию плательщика.



Доброго дня.



Для аналізу ситуації, що виникла вкажіть, будь ласка, в яке відділення ТАСКОМБАНКу Ви звертались та дату звернення. Доброго дня.Для аналізу ситуації, що виникла вкажіть, будь ласка, в яке відділення ТАСКОМБАНКу Ви звертались та дату звернення.

В этой ситуации не нужен анализ.Ответьте как должен действовать кассир? Нужна идентификация в Вашем банке при оплате коммуналки свыше 300000 гривен?

Платил я в Полтаве. В этой ситуации не нужен анализ.Ответьте как должен действовать кассир? Нужна идентификация в Вашем банке при оплате коммуналки свыше 300000 гривен?Платил я в Полтаве.





Доброго дня.



Інформуємо, що касири при здійсненні будь-якої касової операції діють відповідно до внутрішніх вимог Банку та рекомендацій НБУ.

Дійсно, якщо Ви не ідентифікований Клієнт ТАСКОМБАНКу і здійснюєте платіж через касу Банку на суму більше ніж 30 000 грн необхідно надати паспортні дані та ІПН відповідно до внутрішніх вимог фінансового моніторнгу Банку. Доброго дня.Інформуємо, що касири при здійсненні будь-якої касової операції діють відповідно до внутрішніх вимог Банку та рекомендацій НБУ.Дійсно, якщо Ви не ідентифікований Клієнт ТАСКОМБАНКу і здійснюєте платіж через касу Банку на суму більше ніж 30 000 грн необхідно надати паспортні дані та ІПН відповідно до внутрішніх вимог фінансового моніторнгу Банку. TASCOMBANK

Представник банку Повідомлень: 2875 З нами з: 17.07.15 Подякував: 12 раз. Подякували: 212 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 18 сер, 2021 16:39 Кочевник написав: TASCOMBANK, коли в TAS2U підтягнуться нарешті рахунки Київгаз і Єврореконструкція? Підписка існує. Видалення не допомагає. , коли в TAS2U підтягнуться нарешті рахунки Київгаз і Єврореконструкція? Підписка існує. Видалення не допомагає.

У меня есть киевгаз. Вчера платил. У меня есть киевгаз. Вчера платил. mihasik

Повідомлень: 1060 З нами з: 26.10.11 Подякував: 23 раз. Подякували: 24 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 3721372237233724 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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