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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3721372237233724

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 221
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
15%
33
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
25%
55
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
41
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
62
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
30
Всього голосів : 221
Повідомлення Додано: Сер 18 сер, 2021 16:36

  Drive написав:
  TASCOMBANK написав:
  Drive написав:Хотелось бы прочесть ответ представителя банка, почему банк не руководствуется разъяснением НБУ
https://bank.gov.ua/ua/news/all/rozyasn ... zu-koshtiv
Где НБУ четко определяет: коммунальные платежи не попадают под действие финмониторинга?
У Вас в отделениях при оплате больше 30000 гривен, показывают инструкцию кассиру и требуют провести идентификацию плательщика.


Доброго дня.

Для аналізу ситуації, що виникла вкажіть, будь ласка, в яке відділення ТАСКОМБАНКу Ви звертались та дату звернення.

В этой ситуации не нужен анализ.Ответьте как должен действовать кассир? Нужна идентификация в Вашем банке при оплате коммуналки свыше 300000 гривен?
Платил я в Полтаве.



Доброго дня.

Інформуємо, що касири при здійсненні будь-якої касової операції діють відповідно до внутрішніх вимог Банку та рекомендацій НБУ.
Дійсно, якщо Ви не ідентифікований Клієнт ТАСКОМБАНКу і здійснюєте платіж через касу Банку на суму більше ніж 30 000 грн необхідно надати паспортні дані та ІПН відповідно до внутрішніх вимог фінансового моніторнгу Банку.
TASCOMBANK
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Повідомлення Додано: Сер 18 сер, 2021 16:39

  Кочевник написав:TASCOMBANK, коли в TAS2U підтягнуться нарешті рахунки Київгаз і Єврореконструкція? Підписка існує. Видалення не допомагає.

У меня есть киевгаз. Вчера платил.
mihasik
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Повідомлення Додано: Сер 18 сер, 2021 18:08

  mihasik написав:
  Кочевник написав:TASCOMBANK, коли в TAS2U підтягнуться нарешті рахунки Київгаз і Єврореконструкція? Підписка існує. Видалення не допомагає.

У меня есть киевгаз. Вчера платил.

В мене сьогодні Львівгаз підтягнувся. Якась порнографія суцільна.
Кочевник
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 сер, 2021 23:43

Re: ТАСКОМБАНК

Карта WEEKEND, если ее пополнить в плюс гривнами с другой карты, в приложении купить валюту, в снять ее в кассе. Какие комиссии по пути нужно будет платить?
ziks
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Повідомлення Додано: Сер 18 сер, 2021 23:56

Re: ТАСКОМБАНК

ziks написав:Карта WEEKEND, если ее пополнить в плюс гривнами с другой карты, в приложении купить валюту, в снять ее в кассе. Какие комиссии по пути нужно будет платить?
15 грн за снятие любой суммы
alter
 
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Повідомлення Додано: Чет 19 сер, 2021 00:05

  alter написав:
ziks написав:Карта WEEKEND, если ее пополнить в плюс гривнами с другой карты, в приложении купить валюту, в снять ее в кассе. Какие комиссии по пути нужно будет платить?
15 грн за снятие любой суммы

Мерси!
Если сейчас я в кредите, карту нужно вывести в ноль, или можно СЭПом залить на 2620?
Эквивалент 5000$ без проблем можно залить, обменять и снять за день?
ziks
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