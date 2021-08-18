Drive написав:Хотелось бы прочесть ответ представителя банка, почему банк не руководствуется разъяснением НБУ https://bank.gov.ua/ua/news/all/rozyasn ... zu-koshtiv Где НБУ четко определяет: коммунальные платежи не попадают под действие финмониторинга? У Вас в отделениях при оплате больше 30000 гривен, показывают инструкцию кассиру и требуют провести идентификацию плательщика.
Доброго дня.
Для аналізу ситуації, що виникла вкажіть, будь ласка, в яке відділення ТАСКОМБАНКу Ви звертались та дату звернення.
В этой ситуации не нужен анализ.Ответьте как должен действовать кассир? Нужна идентификация в Вашем банке при оплате коммуналки свыше 300000 гривен? Платил я в Полтаве.
Доброго дня.
Інформуємо, що касири при здійсненні будь-якої касової операції діють відповідно до внутрішніх вимог Банку та рекомендацій НБУ. Дійсно, якщо Ви не ідентифікований Клієнт ТАСКОМБАНКу і здійснюєте платіж через касу Банку на суму більше ніж 30 000 грн необхідно надати паспортні дані та ІПН відповідно до внутрішніх вимог фінансового моніторнгу Банку.