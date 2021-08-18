RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3722372337243725

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 221
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
15%
33
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
25%
55
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
41
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
62
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
30
Всього голосів : 221
Повідомлення Додано: Чет 19 сер, 2021 13:34

ziks
це не той обмін.
все там без комісу за свої.
KVV
 
Повідомлень: 879
З нами з: 29.11.18
Подякував: 36 раз.
Подякували: 109 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 19 сер, 2021 16:35

Продвинутые тасовцы, просветите, пожалуйста,как быстро по безналу погасить пудру? на горячей линии ответили, что перевод с карт других банков зачисляется в течение ТРЕХ дней.что серьезно?
smarisha
 
Повідомлень: 23
З нами з: 02.06.14
Подякував: 50 раз.
Подякували: 3 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 19 сер, 2021 16:38

  smarisha написав:Продвинутые тасовцы, просветите, пожалуйста,как быстро по безналу погасить пудру? на горячей линии ответили, что перевод с карт других банков зачисляется в течение ТРЕХ дней.что серьезно?

Пошутили
СЭП из Алки доходит за 20..30мин в опервремя, даже щас еще можете успеть погасить.
А ваащето в Т2Ю у кредитки есть зеленая пимпа, там погашение мнгновенно!
Но нужно сначала карту-донор привязать в Т2Ю
Amethyst
Аватар користувача
 
Повідомлень: 730
З нами з: 05.05.21
Подякував: 44 раз.
Подякували: 117 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 19 сер, 2021 16:43

  smarisha написав:Продвинутые тасовцы, просветите, пожалуйста,как быстро по безналу погасить пудру? на горячей линии ответили, что перевод с карт других банков зачисляется в течение ТРЕХ дней.что серьезно?

1 вариант- отправляете СЭП из другого банка на счёт IBAN пудры.
2 вариант - добавляете в приложение TAS2U карту другого банка с которой планируете гасить кредит. В приложении тас2u нажимаете на пимпу погасить кредит и выбираете карту с которой будете гасить.
velvet
 
Повідомлень: 3966
З нами з: 06.03.09
Подякував: 34 раз.
Подякували: 597 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 19 сер, 2021 16:46

Re: ТАСКОМБАНК

Прошу ликбезу. Онлайн покупка валюты в выходные и праздники проходит по курсу на момент операции или уже в рабочий день? Спс
valya
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1547
З нами з: 31.10.12
Подякував: 465 раз.
Подякували: 98 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 19 сер, 2021 16:58

  valya написав:Прошу ликбезу. Онлайн покупка валюты в выходные и праздники проходит по курсу на момент операции или уже в рабочий день? Спс

Какой-то странный у вас вопрос. Про мягкое степлым. Покупка в выходной пройдет по курсу на момент операции, но проведена она по счету будет в ближайший опер день.
Я ответил на ваш вопрос?
Flamingo
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 6768
З нами з: 20.03.15
Подякував: 108 раз.
Подякували: 1834 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Чет 19 сер, 2021 18:40

Flamingo
Учусь, ответил, +
valya
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1547
З нами з: 31.10.12
Подякував: 465 раз.
Подякували: 98 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 3722372337243725
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: _PORT_UA, Ferlakur, Flamingo, Golf_streem, Google Adsense [Bot], MASolomko, Oktawa, S i m і 3 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Конкорд (10182)
19.08.2021 20:26
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.