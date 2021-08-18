ziks
це не той обмін.
все там без комісу за свої.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 19 сер, 2021 16:35
Продвинутые тасовцы, просветите, пожалуйста,как быстро по безналу погасить пудру? на горячей линии ответили, что перевод с карт других банков зачисляется в течение ТРЕХ дней.что серьезно?
Додано: Чет 19 сер, 2021 16:38
Пошутили
СЭП из Алки доходит за 20..30мин в опервремя, даже щас еще можете успеть погасить.
А ваащето в Т2Ю у кредитки есть зеленая пимпа, там погашение мнгновенно!
Но нужно сначала карту-донор привязать в Т2Ю
Додано: Чет 19 сер, 2021 16:43
1 вариант- отправляете СЭП из другого банка на счёт IBAN пудры.
2 вариант - добавляете в приложение TAS2U карту другого банка с которой планируете гасить кредит. В приложении тас2u нажимаете на пимпу погасить кредит и выбираете карту с которой будете гасить.
Додано: Чет 19 сер, 2021 16:46
Re: ТАСКОМБАНК
Прошу ликбезу. Онлайн покупка валюты в выходные и праздники проходит по курсу на момент операции или уже в рабочий день? Спс
Додано: Чет 19 сер, 2021 16:58
Какой-то странный у вас вопрос. Про мягкое степлым. Покупка в выходной пройдет по курсу на момент операции, но проведена она по счету будет в ближайший опер день.
Я ответил на ваш вопрос?
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