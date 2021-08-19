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ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 19 сер, 2021 13:34
ziks
це не той обмін.
все там без комісу за свої.
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Додано: Чет 19 сер, 2021 16:35
Продвинутые тасовцы, просветите, пожалуйста,как быстро по безналу погасить пудру? на горячей линии ответили, что перевод с карт других банков зачисляется в течение ТРЕХ дней.что серьезно?
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smarisha
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Додано: Чет 19 сер, 2021 16:38
smarisha написав:
Продвинутые тасовцы, просветите, пожалуйста,как быстро по безналу погасить пудру? на горячей линии ответили, что перевод с карт других банков зачисляется в течение ТРЕХ дней.что серьезно?
Пошутили
СЭП из Алки доходит за 20..30мин в опервремя, даже щас еще можете успеть погасить.
А ваащето в Т2Ю у кредитки есть зеленая пимпа, там погашение мнгновенно!
Но нужно сначала карту-донор привязать в Т2Ю
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Додано: Чет 19 сер, 2021 16:43
smarisha написав:
Продвинутые тасовцы, просветите, пожалуйста,как быстро по безналу погасить пудру? на горячей линии ответили, что перевод с карт других банков зачисляется в течение ТРЕХ дней.что серьезно?
1 вариант- отправляете СЭП из другого банка на счёт IBAN пудры.
2 вариант - добавляете в приложение TAS2U карту другого банка с которой планируете гасить кредит. В приложении тас2u нажимаете на пимпу погасить кредит и выбираете карту с которой будете гасить.
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Додано: Чет 19 сер, 2021 16:46
Прошу ликбезу. Онлайн покупка валюты в выходные и праздники проходит по курсу на момент операции или уже в рабочий день? Спс
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valya
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Додано: Чет 19 сер, 2021 16:58
valya написав:
Прошу ликбезу. Онлайн покупка валюты в выходные и праздники проходит по курсу на момент операции или уже в рабочий день? Спс
Какой-то странный у вас вопрос. Про мягкое степлым. Покупка в выходной пройдет по курсу на момент операции, но проведена она по счету будет в ближайший опер день.
Я ответил на ваш вопрос?
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Flamingo
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Додано: Чет 19 сер, 2021 18:40
Flamingo
Учусь, ответил, +
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valya
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Додано: Чет 19 сер, 2021 19:36
ziks написав:
Как долго СЭП из Форварда залетает?
У меня на Б 5 гдето от часа шли (два раза за последние 7 дней слал).
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Додано: Чет 19 сер, 2021 22:06
Повысили лимит на Пудре на 40%. Я аж с кровати чуть не упал от удивления, первое повышение за полтора года.
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Striker
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Додано: Чет 19 сер, 2021 22:31
Striker написав:
Повысили лимит на Пудре на 40%. Я аж с кровати чуть не упал от удивления, первое повышение за полтора года.
А мне всего на 20%, но тоже неожиданно.
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orhidf
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