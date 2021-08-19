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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3723372437253726

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 221
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
15%
33
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
25%
55
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
41
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
62
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
30
Всього голосів : 221
Повідомлення Додано: П'ят 20 сер, 2021 01:19

  flysoulfly написав:Шановне панство! самимынеместные... Уточните пожалуйста как чайнику:

В наличии есть TAS2U, сберсчет в гривне и Платівки в $(вирт) и гривнe.

Как НАЛОМ максимально быстро и без комисса внести 1ХХ ХХХ грн (предъявив квитанцию о снятии депо в др.банке) - чтоб иметь возможность сразу (при надобности) сделать онлайн обмен этой грн на $ ? -
- Просто через менеджера пополнить ощадник >>> с него через TAS2U на грнПлатівку >>> сделать обмен на $ на віртПлатівку >>> снять у менеджера(при наличии в кассе $суммы) ?
например, "сутки ждать" в "обе стороны" не надо?
  flysoulfly написав:
  Славик написав:
  flysoulfly написав:пополнить ощадник
Зачем ощадник?
Пополняю Б5.
Б5 нет и её открывать-ждать особо без смысла,
есть ощадник

в опервремя заСЭПил тестовую сумму на ощадник >>> через час кнопкой "снять с депозита" её перевел на Платівку: комиссий нет... (пока нет?? ).

Но так никто и не ответил, можно ли теперь пополнять налом ощадник в кассе, и не вылезут ли комиссии по результатам всей операции.
всё мутновато...
  TASCOMBANK написав:stas_rst

Доброго дня.

Інформуємо, що переказ коштів на рахунки в АТ «ТАСКОМБАНК», в т.ч. через систему TAS2U, які обліковувалися на рахунку менше 1 банківського дня або зараховані на рахунок в день видачі – не тарифікується.

Додатково звертаємо увагу, що тариф на зняття коштів в касі Банку «день в день» по Ощадному рахунку продовжує діяти та складає 1% мін. 25 грн./1% мін. 1 долар США/1% мін. 1 євро.
Не тарифікується - зняття коштів в касі Банку, які обліковувалися на рахунку більше 1 банківського дня.
flysoulfly
 
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