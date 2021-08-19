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банках (гарне і погане) / ТАСКОМБАНК ТАСКОМБАНК + Додати

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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 3723372437253726 ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку. ТАСКОМБАНК 3 5 221 1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і. 15% 33 2 - ПОГАНО. Некомпетентно. 25% 55 3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще. 19% 41 4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути. 28% 62 5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося. 14% 30 Всього голосів : 221 Додано: П'ят 20 сер, 2021 01:19 flysoulfly написав: Шановне панство! самимынеместные... Уточните пожалуйста как чайнику :



В наличии есть TAS2U, сберсчет в гривне и Платівки в $(вирт) и гривнe.



Как НАЛОМ максимально быстро и без комисса внести 1ХХ ХХХ грн (предъявив квитанцию о снятии депо в др.банке) - чтоб иметь возможность сразу (при надобности) сделать онлайн обмен этой грн на $ ? -

- Просто через менеджера пополнить ощадник >>> с него через TAS2U на грнПлатівку >>> сделать обмен на $ на віртПлатівку >>> снять у менеджера(при наличии в кассе $суммы) ?

например, "сутки ждать" в "обе стороны" не надо? Шановне панство! самимынеместные... Уточните пожалуйстаВ наличии есть TAS2U, сберсчет в гривне и Платівки в $(вирт) и гривнe.Как НАЛОМ максимально быстро и без комисса внести 1ХХ ХХХ грн (предъявив квитанцию о снятии депо в др.банке) - чтоб иметь возможность(при надобности) сделать онлайн обмен этой грн на $ ? -- Просто через менеджера пополнить ощадник >>> с него через TAS2U на грнПлатівку >>> сделать обмен на $ на віртПлатівку >>> снять у менеджера(при наличии в кассе $суммы) ?например, "сутки ждать" в "обе стороны" не надо? flysoulfly написав: Славик написав: flysoulfly написав: пополнить ощадник пополнить ощадник Зачем ощадник?

Пополняю Б5. Зачем ощадник?Пополняю Б5. Б5 нет и её открывать-ждать особо без смысла,

есть ощадник Б5 нет и её открывать-ждать особо без смысла,есть ощадник

в опервремя заСЭПил тестовую сумму на ощадник >>> через час кнопкой "снять с депозита" её перевел на Платівку: комиссий нет... (пока нет?? ).



Но так никто и не ответил, можно ли теперь пополнять налом ощадник в кассе, и не вылезут ли комиссии по результатам всей операции.

всё мутновато... TASCOMBANK написав: stas_rst



Доброго дня.



Інформуємо, що переказ коштів на рахунки в АТ «ТАСКОМБАНК», в т.ч. через систему TAS2U, які обліковувалися на рахунку менше 1 банківського дня або зараховані на рахунок в день видачі – не тарифікується.



Додатково звертаємо увагу, що тариф на зняття коштів в касі Банку «день в день» по Ощадному рахунку продовжує діяти та складає 1% мін. 25 грн./1% мін. 1 долар США/1% мін. 1 євро.

Не тарифікується - зняття коштів в касі Банку, які обліковувалися на рахунку більше 1 банківського дня. Доброго дня.Інформуємо, що переказ коштів на рахунки в АТ «ТАСКОМБАНК», в т.ч. через систему TAS2U, які обліковувалися на рахунку менше 1 банківського дня або зараховані на рахунок в день видачі – не тарифікується.Додатково звертаємо увагу, що тариф на зняття коштів в касі Банку «день в день» по Ощадному рахунку продовжує діяти та складає 1% мін. 25 грн./1% мін. 1 долар США/1% мін. 1 євро.Не тарифікується - зняття коштів в касі Банку, які обліковувалися на рахунку більше 1 банківського дня. в опервремя заСЭПил тестовую сумму на ощадник >>> через час кнопкой "снять с депозита" её перевел на Платівку: комиссий нет... (пока нет?? ).Но так никто и не ответил, можно ли теперь пополнять налом ощадник, и не вылезут ли комиссии по результатам всей операции.всё мутновато... flysoulfly Повідомлень: 264 З нами з: 13.01.09 Подякував: 117 раз. Подякували: 8 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 3723372437253726 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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