flysoulfly написав:Шановне панство! самимынеместные... Уточните пожалуйста как чайнику:
В наличии есть TAS2U, сберсчет в гривне и Платівки в $(вирт) и гривнe.
Как НАЛОМ максимально быстро и без комисса внести 1ХХ ХХХ грн (предъявив квитанцию о снятии депо в др.банке) - чтоб иметь возможность сразу (при надобности) сделать онлайн обмен этой грн на $ ? - - Просто через менеджера пополнить ощадник >>> с него через TAS2U на грнПлатівку >>> сделать обмен на $ на віртПлатівку >>> снять у менеджера(при наличии в кассе $суммы) ? например, "сутки ждать" в "обе стороны" не надо?
flysoulfly написав:
Славик написав:
flysoulfly написав:пополнить ощадник
Зачем ощадник? Пополняю Б5.
Б5 нет и её открывать-ждать особо без смысла, есть ощадник
в опервремя заСЭПил тестовую сумму на ощадник >>> через час кнопкой "снять с депозита" её перевел на Платівку: комиссий нет... (пока нет?? ).
Но так никто и не ответил, можно ли теперь пополнять налом ощадник в кассе, и не вылезут ли комиссии по результатам всей операции. всё мутновато...
TASCOMBANK написав:stas_rst
Доброго дня.
Інформуємо, що переказ коштів на рахунки в АТ «ТАСКОМБАНК», в т.ч. через систему TAS2U, які обліковувалися на рахунку менше 1 банківського дня або зараховані на рахунок в день видачі – не тарифікується.
Додатково звертаємо увагу, що тариф на зняття коштів в касі Банку «день в день» по Ощадному рахунку продовжує діяти та складає 1% мін. 25 грн./1% мін. 1 долар США/1% мін. 1 євро. Не тарифікується - зняття коштів в касі Банку, які обліковувалися на рахунку більше 1 банківського дня.
mihasik написав:Подскажите, наложенный платеж новой почты, любой картой можно платить на которой свои деньги или есть нюансы?
Во первых наложка на НП может быть двух видов. Первый - нормальному юрику или честному фопу - такую наложку можно платить даже кредитными - все пройдет как покупка и даже получите кишмиш. Но есть и второй - физику или крученоиу продавану, который получает оплату на карту физика - такая наложка пройдет как р2р. С Вики за свои она точно будет бесплатной. Как с б5 - не знаю потому как своих там у мну отродясь не бывало
mihasik написав:Подскажите, наложенный платеж новой почты, любой картой можно платить на которой свои деньги или есть нюансы?
Во первых наложка на НП может быть двух видов. Первый - нормальному юрику или честному фопу - такую наложку можно платить даже кредитными - все пройдет как покупка и даже получите кишмиш. Но есть и второй - физику или крученоиу продавану, который получает оплату на карту физика - такая наложка пройдет как р2р. С Вики за свои она точно будет бесплатной. Как с б5 - не знаю потому как своих там у мну отродясь не бывало
Не хочу рисковать. Буду платить своими в любом случае. Какой картой кроме тас это безболезненно? Есть моно,приват,спорт
mihasik написав:Подскажите, наложенный платеж новой почты, любой картой можно платить на которой свои деньги или есть нюансы?
Во первых наложка на НП может быть двух видов. Первый - нормальному юрику или честному фопу - такую наложку можно платить даже кредитными - все пройдет как покупка и даже получите кишмиш. Но есть и второй - физику или крученоиу продавану, который получает оплату на карту физика - такая наложка пройдет как р2р. С Вики за свои она точно будет бесплатной. Как с б5 - не знаю потому как своих там у мну отродясь не бывало
Не хочу рисковать. Буду платить своими в любом случае. Какой картой кроме тас это безболезненно? Есть моно,приват,спорт
У моно за свои будет бесплатно. У привата любыми картами даже кдв.- платно. У спорта если не выбрали месячный лимит бесплатных р2р тоже бесплатно
mihasik написав:Скинули накладную Можно попробовать викендом проплатить,вроде как фоп.
Блин да если у вас есть викенд то это самое оно. Тут все время раньше советовали - закинуть на виику свои и платить - если будет как покупка -спишутся кредитные и будет кэшбек, а если как р2р то спишутся свои и это будет бесплатно. Поэтому вперде (надеюсь виика ваша с кред.лимом).