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ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 24 сер, 2021 20:00
Господа! Я наверное всё-таки что-то пропустил... а когда нас лишили возможности снимать валюту напрямую с ощадного?
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Карамболь
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Додано: Вів 24 сер, 2021 20:13
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Додано: Вів 24 сер, 2021 20:36
Ану підкажіть, обмінювати валюту напряму на Віку можна без комісії? Знімати не потрібно, виключно для оплати.
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Кочевник
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Додано: Вів 24 сер, 2021 21:04
Кочевник написав:
Ану підкажіть, обмінювати валюту напряму на Віку можна без комісії? Знімати не потрібно, виключно для оплати.
Можно
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