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Обслуговування в українських
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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3727372837293730

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 221
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
15%
33
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
25%
55
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
41
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
62
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
30
Всього голосів : 221
Повідомлення Додано: Вів 24 сер, 2021 20:00

Господа! Я наверное всё-таки что-то пропустил... а когда нас лишили возможности снимать валюту напрямую с ощадного?
Карамболь
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 сер, 2021 20:13

Карамболь
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klug
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 сер, 2021 20:36

Re: ТАСКОМБАНК

Ану підкажіть, обмінювати валюту напряму на Віку можна без комісії? Знімати не потрібно, виключно для оплати.
Кочевник
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 сер, 2021 21:04

  Кочевник написав:Ану підкажіть, обмінювати валюту напряму на Віку можна без комісії? Знімати не потрібно, виключно для оплати.

Можно
Flamingo
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  #<1 ... 3727372837293730
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