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ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 24 сер, 2021 20:00
Господа! Я наверное всё-таки что-то пропустил... а когда нас лишили возможности снимать валюту напрямую с ощадного?
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Карамболь
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Додано: Вів 24 сер, 2021 20:13
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klug
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Додано: Вів 24 сер, 2021 20:36
Ану підкажіть, обмінювати валюту напряму на Віку можна без комісії? Знімати не потрібно, виключно для оплати.
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Кочевник
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Додано: Вів 24 сер, 2021 21:04
Кочевник написав:
Ану підкажіть, обмінювати валюту напряму на Віку можна без комісії? Знімати не потрібно, виключно для оплати.
Можно
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Flamingo
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Додано: Сер 25 сер, 2021 07:57
то есть сейчас , если уе на Вику уже обменяны , то с нее перекидываем на виртуалку долл. ... потом заказываем через поддержку сумму и снимаем в кассе без комиса..верно я понял ?
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lincoln2
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Додано: Сер 25 сер, 2021 07:59
lincoln2 написав:
то есть сейчас , если уе на Вику уже обменяны , то с нее перекидываем на виртуалку долл. ... потом заказываем через поддержку сумму и снимаем в кассе без комиса..верно я понял ?
Неееее. Вы не путайте. Обменять на виртуальную пластинку - да, бесплатно. Это целевое зачисление (обмен валют). А вот перевод с виики - платно, поскольку это не целевое (для пластинки) зачисление
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Flamingo
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Додано: Сер 25 сер, 2021 08:42
Amethyst написав:
Т.е. вы пробовали провернуть все в ОДИН дн: Виика-сбер-Платівка -- и все ок было?
Сбер то больше нужен для оперативного захода гривны. И это работает.
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Aps
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Додано: Сер 25 сер, 2021 08:50
Aps написав: Amethyst написав:
Т.е. вы пробовали провернуть все в ОДИН дн: Виика-сбер-Платівка -- и все ок было?
Сбер то больше нужен для оперативного захода гривны. И это работает.
Раньше речь была про сбер валютный, а сейчас уже про сбер грн. Можно подробнее схему?
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valya
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Додано: Сер 25 сер, 2021 09:20
valya написав:
Раньше речь была про сбер валютный, а сейчас уже про сбер грн. Можно подробнее схему?
Речь была о комиссию за списания день в день со сбера в ТАС2Ю.
Сейчас ее отменили. Теперь можно оперативно его пополнить с привязанной карты и сразу перевести для валютообмена.
ЗЫ. Это конечно если суммы не очень большие надо обменять.
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Aps
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Додано: Сер 25 сер, 2021 11:30
а внутренний финмон тут антересуется суммами порядка "фонд+" , внесенными в кассу на свой счет для валютообмена?
квитанции о снятии с депо в другом банке удовлетворяют?
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flysoulfly
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