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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3727372837293730

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 221
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
15%
33
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
25%
55
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
41
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
62
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
30
Всього голосів : 221
Повідомлення Додано: Вів 24 сер, 2021 20:00

Господа! Я наверное всё-таки что-то пропустил... а когда нас лишили возможности снимать валюту напрямую с ощадного?
Карамболь
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 сер, 2021 20:13

Карамболь
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klug
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 сер, 2021 20:36

Re: ТАСКОМБАНК

Ану підкажіть, обмінювати валюту напряму на Віку можна без комісії? Знімати не потрібно, виключно для оплати.
Кочевник
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 сер, 2021 21:04

  Кочевник написав:Ану підкажіть, обмінювати валюту напряму на Віку можна без комісії? Знімати не потрібно, виключно для оплати.

Можно
Flamingo
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Повідомлення Додано: Сер 25 сер, 2021 07:57

Re: ТАСКОМБАНК

то есть сейчас , если уе на Вику уже обменяны , то с нее перекидываем на виртуалку долл. ... потом заказываем через поддержку сумму и снимаем в кассе без комиса..верно я понял ?
lincoln2
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 сер, 2021 07:59

  lincoln2 написав:то есть сейчас , если уе на Вику уже обменяны , то с нее перекидываем на виртуалку долл. ... потом заказываем через поддержку сумму и снимаем в кассе без комиса..верно я понял ?

Неееее. Вы не путайте. Обменять на виртуальную пластинку - да, бесплатно. Это целевое зачисление (обмен валют). А вот перевод с виики - платно, поскольку это не целевое (для пластинки) зачисление
Flamingo
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Повідомлення Додано: Сер 25 сер, 2021 08:42

  Amethyst написав:Т.е. вы пробовали провернуть все в ОДИН дн: Виика-сбер-Платівка -- и все ок было?

Сбер то больше нужен для оперативного захода гривны. И это работает.
Aps
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Повідомлення Додано: Сер 25 сер, 2021 08:50

  Aps написав:
  Amethyst написав:Т.е. вы пробовали провернуть все в ОДИН дн: Виика-сбер-Платівка -- и все ок было?

Сбер то больше нужен для оперативного захода гривны. И это работает.

Раньше речь была про сбер валютный, а сейчас уже про сбер грн. Можно подробнее схему?
valya
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Повідомлення Додано: Сер 25 сер, 2021 09:20

  valya написав:Раньше речь была про сбер валютный, а сейчас уже про сбер грн. Можно подробнее схему?


Речь была о комиссию за списания день в день со сбера в ТАС2Ю.
Сейчас ее отменили. Теперь можно оперативно его пополнить с привязанной карты и сразу перевести для валютообмена.

ЗЫ. Это конечно если суммы не очень большие надо обменять.
Aps
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Повідомлення Додано: Сер 25 сер, 2021 11:30

а внутренний финмон тут антересуется суммами порядка "фонд+" , внесенными в кассу на свой счет для валютообмена?
квитанции о снятии с депо в другом банке удовлетворяют?
flysoulfly
 
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