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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3729373037313732>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 221
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
15%
33
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
25%
55
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
41
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
62
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
30
Всього голосів : 221
Повідомлення Додано: Сер 25 сер, 2021 14:23

  Flamingo написав:
  lincoln2 написав:то есть сейчас , если уе на Вику уже обменяны , то с нее перекидываем на виртуалку долл. ... потом заказываем через поддержку сумму и снимаем в кассе без комиса..верно я понял ?

Неееее. Вы не путайте. Обменять на виртуальную пластинку - да, бесплатно. Это целевое зачисление (обмен валют). А вот перевод с виики - платно, поскольку это не целевое (для пластинки) зачисление

спасибо !
теперь я так понимаю с Вики снимать в отделении за 15 грн или тут тоже покращили ?
lincoln2
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 сер, 2021 14:28

lincoln2

А если на ощадный депо (сутки отлежываться нужно?) и с него на плативку (вирт. или физическую).?
demichh
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 сер, 2021 14:58

  demichh написав:А если на ощадный депо (сутки отлежываться нужно?) и с него на плативку (вирт. или физическую).?

плативки нету :(
lincoln2
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 сер, 2021 15:08

  lincoln2 написав:
  demichh написав:А если на ощадный депо (сутки отлежываться нужно?) и с него на плативку (вирт. или физическую).?

плативки нету :(

Виртуальная открывается парой тапов в т2ю. Мне когда надо было валюту снять а накануне повесили запрет на снятие с ощада - за пару минут все сделал и снял
Flamingo
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Повідомлення Додано: Сер 25 сер, 2021 15:10

Re: ТАСКОМБАНК

спасибо ,всем ....
открываю виртуалку.. с вики на ощадник , и потом с ощадника на виртуалку..
lincoln2
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 сер, 2021 15:48

Re: ТАСКОМБАНК

Подскажите - не нашел где посмотреть IBAN ни в tas2u mob app, ни в web версии.
Это так спрятали, или таки приложухи такие "продвинутые" ?
zentol
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 сер, 2021 15:57

Re: ТАСКОМБАНК

zentol, в приложении сформируйте pdf-выписку и там всё будет. ;)
MASolomko
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Повідомлення Додано: Чет 26 сер, 2021 09:25

Re: ТАСКОМБАНК

Подскажите при покупки $ на виртуалку , потом с виртуалки $ в кассе снять можно без комиссии и как быстро? Или лучше weekend для этого использовать?
anis
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Повідомлення Додано: Чет 26 сер, 2021 10:50

  anis написав:Подскажите при покупки $ на виртуалку , потом с виртуалки $ в кассе снять можно без комиссии и как быстро? Или лучше weekend для этого использовать?

Если доллары в кассе будут можно сразу снятт. Если сумма небольшая то сразу в кассе. Если большая то через ордер у экономиста. И да с виртуальной пластинки это бесплатно. С виики если что это плвтно (но не дорого 15 гре. за снятие)
Flamingo
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Повідомлення Додано: Чет 26 сер, 2021 20:09

Re: ТАСКОМБАНК

Я правильно понимаю, если у мужика есть Б5, у его бабы Пудра, то при открытии второй Пудры как допки к Б5, месячный лимит КБ на эту компашку будет 777*3 ?
ВIВ
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