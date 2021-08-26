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ТАСКОМБАНК
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Додано: Сер 25 сер, 2021 14:23
Flamingo написав: lincoln2 написав:
то есть сейчас , если уе на Вику уже обменяны , то с нее перекидываем на виртуалку долл. ... потом заказываем через поддержку сумму и снимаем в кассе без комиса..верно я понял ?
Неееее. Вы не путайте. Обменять на виртуальную пластинку - да, бесплатно. Это целевое зачисление (обмен валют). А вот перевод с виики - платно, поскольку это не целевое (для пластинки) зачисление
спасибо !
теперь я так понимаю с Вики снимать в отделении за 15 грн или тут тоже покращили ?
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lincoln2
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Додано: Сер 25 сер, 2021 14:28
А если на ощадный депо (сутки отлежываться нужно?) и с него на плативку (вирт. или физическую).?
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demichh
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Додано: Сер 25 сер, 2021 14:58
demichh написав:
А если на ощадный депо (сутки отлежываться нужно?) и с него на плативку (вирт. или физическую).?
плативки нету
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lincoln2
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Додано: Сер 25 сер, 2021 15:08
lincoln2 написав: demichh написав:
А если на ощадный депо (сутки отлежываться нужно?) и с него на плативку (вирт. или физическую).?
плативки нету
Виртуальная открывается парой тапов в т2ю. Мне когда надо было валюту снять а накануне повесили запрет на снятие с ощада - за пару минут все сделал и снял
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Flamingo
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Додано: Сер 25 сер, 2021 15:10
спасибо ,всем ....
открываю виртуалку.. с вики на ощадник , и потом с ощадника на виртуалку..
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lincoln2
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Додано: Сер 25 сер, 2021 15:48
Подскажите - не нашел где посмотреть IBAN ни в tas2u mob app, ни в web версии.
Это так спрятали, или таки приложухи такие "продвинутые" ?
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zentol
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Додано: Сер 25 сер, 2021 15:57
zentol, в приложении сформируйте pdf-выписку и там всё будет.
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MASolomko
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Додано: Чет 26 сер, 2021 09:25
Подскажите при покупки $ на виртуалку , потом с виртуалки $ в кассе снять можно без комиссии и как быстро? Или лучше weekend для этого использовать?
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anis
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Додано: Чет 26 сер, 2021 10:50
anis написав:
Подскажите при покупки $ на виртуалку , потом с виртуалки $ в кассе снять можно без комиссии и как быстро? Или лучше weekend для этого использовать?
Если доллары в кассе будут можно сразу снятт. Если сумма небольшая то сразу в кассе. Если большая то через ордер у экономиста. И да с виртуальной пластинки это бесплатно. С виики если что это плвтно (но не дорого 15 гре. за снятие)
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Flamingo
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Додано: Чет 26 сер, 2021 20:09
Я правильно понимаю, если у мужика есть Б5, у его бабы Пудра, то при открытии второй Пудры как допки к Б5, месячный лимит КБ на эту компашку будет 777*3 ?
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ВIВ
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