нет, не правильно. Пудра, открытая к существующему счету Б5 лимит кэшбэка не увеличивает, а только дает владельцу набор доп. категорий. Лимит кэшбэка не увеличится и будет такой же как и для 2 карт
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Додано: Чет 26 сер, 2021 20:15
нет, не правильно. Пудра, открытая к существующему счету Б5 лимит кэшбэка не увеличивает, а только дает владельцу набор доп. категорий. Лимит кэшбэка не увеличится и будет такой же как и для 2 карт
Додано: Чет 26 сер, 2021 20:26
Re: ТАСКОМБАНК
ну и если в условиях задачи "у мужика баба одна" (точнее та, у которой уже есть Пудра) - то вторую Пудру к Б5 мужика ей никто не откроет, как было 2 карты - так и будет две
ответ: лимит кэшбэка не изменится
Додано: Чет 26 сер, 2021 20:57
Re: ТАСКОМБАНК
Додано: Чет 26 сер, 2021 20:57
C 04 августа 2021 года со Сберегательных счетов деньги не выдают - только с карт. Во всяком случае мне сегодня не выдали - посоветовали со Сберегательного счета перевести на депозитную Плативку и с нее снять.
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