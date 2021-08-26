нет, не правильно. Пудра, открытая к существующему счету Б5 лимит кэшбэка не увеличивает, а только дает владельцу набор доп. категорий. Лимит кэшбэка не увеличится и будет такой же как и для 2 карт
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Додано: Чет 26 сер, 2021 20:15
нет, не правильно. Пудра, открытая к существующему счету Б5 лимит кэшбэка не увеличивает, а только дает владельцу набор доп. категорий. Лимит кэшбэка не увеличится и будет такой же как и для 2 карт
Додано: Чет 26 сер, 2021 20:26
Re: ТАСКОМБАНК
ну и если в условиях задачи "у мужика баба одна" (точнее та, у которой уже есть Пудра) - то вторую Пудру к Б5 мужика ей никто не откроет, как было 2 карты - так и будет две
ответ: лимит кэшбэка не изменится
Додано: Чет 26 сер, 2021 20:57
Re: ТАСКОМБАНК
Додано: Чет 26 сер, 2021 20:57
C 04 августа 2021 года со Сберегательных счетов деньги не выдают - только с карт. Во всяком случае мне сегодня не выдали - посоветовали со Сберегательного счета перевести на депозитную Плативку и с нее снять.
Додано: П'ят 27 сер, 2021 05:46
Re: ТАСКОМБАНК
Додано: П'ят 27 сер, 2021 06:41
Re: ТАСКОМБАНК
Если платить в эту рабочую субботу Викендом, то платежи успеют провестись до 31? (Не берём в учёт случаное попадание на ТАСовский терминал.)
Додано: П'ят 27 сер, 2021 06:52
Это у платежа нуна спросить его регламент проводки, вернее у мерчанта, у ПОСа.
По идее, достаточно 2 рабочих дня. В гастрономах часто именно так, но, например, я заметил, шо ОККО часто проводится на +3 раб. дн.
И вааще, мне кажется, шо Тася часто просто химичит с проводками в конце мес-ца как именно ей удобно
Додано: П'ят 27 сер, 2021 07:41
Всем доброе утро!
Может кто в курсе - при оплате через LiqPay (МСС 9311) картой WeekEnd 2% начислят?
Заранее благодарен!
Додано: П'ят 27 сер, 2021 09:14
Re: ТАСКОМБАНК
Додано: П'ят 27 сер, 2021 09:27
Re: ТАСКОМБАНК
ВIВ, теперь правильно.
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