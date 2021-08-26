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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3729373037313732

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 221
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
15%
33
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
25%
55
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
41
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
62
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
30
Всього голосів : 221
Повідомлення Додано: Чет 26 сер, 2021 20:15

  ВIВ написав:Я правильно понимаю, если у мужика есть Б5, у его бабы Пудра, то при открытии второй Пудры как допки к Б5, месячный лимит КБ на эту компашку будет 777*3 ?

нет, не правильно. Пудра, открытая к существующему счету Б5 лимит кэшбэка не увеличивает, а только дает владельцу набор доп. категорий. Лимит кэшбэка не увеличится и будет такой же как и для 2 карт
Lost
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 сер, 2021 20:26

Re: ТАСКОМБАНК

  ВIВ написав:если у мужика есть Б5, у его бабы Пудра, то при открытии второй Пудры как допки к Б5

ну и если в условиях задачи "у мужика баба одна" (точнее та, у которой уже есть Пудра) - то вторую Пудру к Б5 мужика ей никто не откроет, как было 2 карты - так и будет две :mrgreen:
ответ: лимит кэшбэка не изменится
Lost
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 сер, 2021 20:57

Re: ТАСКОМБАНК

  Lost написав:вторую Пудру к Б5 мужика ей никто не откроет

Горячка бает что с недавних пор можно иметь несколько Пудр.
А по задаче выходит лимит КБ 2*777 получается?
ВIВ
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Повідомлення Додано: Чет 26 сер, 2021 20:57

  Anadonta написав:сразу могу купить валюту в TAS2U? Потом перевожу на Сберегательный счет и через сутки могу снимать?
Ни на каком этапе комиссий не возникает?

C 04 августа 2021 года со Сберегательных счетов деньги не выдают - только с карт. Во всяком случае мне сегодня не выдали - посоветовали со Сберегательного счета перевести на депозитную Плативку и с нее снять.
Igneus
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 сер, 2021 05:46

Re: ТАСКОМБАНК

  ВIВ написав:А по задаче выходит лимит КБ 2*777 получается?
Данная программа кешбека одинаковая для карт Платівка, В5 и Pudra -- лимит в 777 грн общий (на ИНН). Это у Weekend своя программа и свой лимит.
MASolomko
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Повідомлення Додано: П'ят 27 сер, 2021 06:41

Re: ТАСКОМБАНК

Если платить в эту рабочую субботу Викендом, то платежи успеют провестись до 31? (Не берём в учёт случаное попадание на ТАСовский терминал.)
Amid
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 сер, 2021 06:52

  Amid написав:Если платить в эту рабочую субботу Викендом, то платежи успеют провестись до 31? (Не берём в учёт случаное попадание на ТАСовский терминал.)

Это у платежа нуна спросить его регламент проводки, вернее у мерчанта, у ПОСа.
По идее, достаточно 2 рабочих дня. В гастрономах часто именно так, но, например, я заметил, шо ОККО часто проводится на +3 раб. дн.
И вааще, мне кажется, шо Тася часто просто химичит с проводками в конце мес-ца как именно ей удобно :lol: :lol:
Amethyst
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Повідомлення Додано: П'ят 27 сер, 2021 07:41

Всем доброе утро!
Может кто в курсе - при оплате через LiqPay (МСС 9311) картой WeekEnd 2% начислят?
Заранее благодарен!
Anadonta
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 сер, 2021 09:14

Re: ТАСКОМБАНК

  MASolomko написав:Данная программа кешбека одинаковая для карт Платівка, В5 и Pudra -- лимит в 777 грн общий (на ИНН).

На мужика Б5+допкаПудра => 777грн.
На бабы Пудру => 777грн.
Правильно?
ВIВ
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Повідомлення Додано: П'ят 27 сер, 2021 09:27

Re: ТАСКОМБАНК

ВIВ, теперь правильно.
MASolomko
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