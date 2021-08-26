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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3730373137323733

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 221
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
15%
33
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
25%
55
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
41
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
62
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
30
Всього голосів : 221
Повідомлення Додано: П'ят 27 сер, 2021 10:16

Подскажите, пожалуйста, что нужно открыть в ТАСе для валютообмена.
ИБанкинг открыт, есть физическая Плативка (не к депозиту),которой никогда не пользовались, и больше ничего. Как правильно завести гривну и снять доллар? Или наоборот. Спасибо.
Melanor1
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 сер, 2021 10:33

  Amid написав:Если платить в эту рабочую субботу Викендом, то платежи успеют провестись до 31? (Не берём в учёт случаное попадание на ТАСовский терминал.)

Провестись може й встигнуть, а от кишмиш найімовірніше уже в наступному місяці за них капне.

  Melanor1 написав:Подскажите, пожалуйста, что нужно открыть в ТАСе для валютообмена.
ИБанкинг открыт, есть физическая Плативка (не к депозиту),которой никогда не пользовались, и больше ничего. Как правильно завести гривну и снять доллар? Или наоборот. Спасибо.

Для обміну UAH->USD Вам потрібна гривнева Велика П'ятірка (можна навіть без ліміту оформити) та доларова Платівка. Переказуєте або вносите гривню на В5 і через ІБ міняєте на Платівку. Далі можете знімати.
klug
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 сер, 2021 10:38

  Melanor1 написав:Подскажите, пожалуйста, что нужно открыть в ТАСе для валютообмена.
ИБанкинг открыт, есть физическая Плативка (не к депозиту),которой никогда не пользовались, и больше ничего. Как правильно завести гривну и снять доллар? Или наоборот. Спасибо.

Нужны Б5(дебетка!) и Платівка в каждой валюте.
Гроши заводите СЭПом на Б5, меняете на Платівку и выводите с неё в кассе.
Если нужно обратно поменять (т.е. решили не снимать), то меняете Платівка-Платівка.

ПС. Можно юзать Б5 и с кредитным лимитом, но обмен проходит ток за "свои".
Amethyst
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Повідомлення Додано: П'ят 27 сер, 2021 10:39

klug
Тобто без відкриття кредитки Б5 ніяк? ЇЇ, мабуть, швидко не відкриють.
Melanor1
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 сер, 2021 10:41

Re: ТАСКОМБАНК

  Amethyst написав:Нужны Б5(дебетка!) и Платівка в каждой валюте.
Гроши заводите СЭПом на Б5, меняете на Платівку и выводите с неё в кассе.
Если нужно обратно поменять (т.е. решили не снимать), то меняете Платівка-Платівка.

ПС. Можно юзать Б5 и с кредитным лимитом, но обмен проходит ток за "свои".


Спасибо, понятно
Melanor1
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 сер, 2021 12:17

  Melanor1 написав:klug
Тобто без відкриття кредитки Б5 ніяк? ЇЇ, мабуть, швидко не відкриють.

Для новичков есть Б5 мгновенки, т.е. полчаса в отд-и и у вас карта в руках.
Только ж настаивайте, шо это ВАЛЮТНАЯ (и грн) карта БЕЗ лимита. А то не во всех отд-ях знают, шо такое бывает :) И по валюткам может не быть пластика, хотя може нуна просто порыться в сейфе у кассира :) Вот тогда заказ именной, +5дн.
Amethyst
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Повідомлення Додано: П'ят 27 сер, 2021 14:48

  Amid написав:Если платить в эту рабочую субботу Викендом, то платежи успеют провестись до 31? (Не берём в учёт случаное попадание на ТАСовский терминал.)

Никто конечно будущего не знает, но в конце месяца банки обычно ускоряют проведение оплат по счету
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