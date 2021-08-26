Подскажите, пожалуйста, что нужно открыть в ТАСе для валютообмена.
ИБанкинг открыт, есть физическая Плативка (не к депозиту),которой никогда не пользовались, и больше ничего. Как правильно завести гривну и снять доллар? Или наоборот. Спасибо.
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Додано: П'ят 27 сер, 2021 10:16
Подскажите, пожалуйста, что нужно открыть в ТАСе для валютообмена.
ИБанкинг открыт, есть физическая Плативка (не к депозиту),которой никогда не пользовались, и больше ничего. Как правильно завести гривну и снять доллар? Или наоборот. Спасибо.
Додано: П'ят 27 сер, 2021 10:33
Провестись може й встигнуть, а от кишмиш найімовірніше уже в наступному місяці за них капне.
Для обміну UAH->USD Вам потрібна гривнева Велика П'ятірка (можна навіть без ліміту оформити) та доларова Платівка. Переказуєте або вносите гривню на В5 і через ІБ міняєте на Платівку. Далі можете знімати.
Додано: П'ят 27 сер, 2021 10:38
Нужны Б5(дебетка!) и Платівка в каждой валюте.
Гроши заводите СЭПом на Б5, меняете на Платівку и выводите с неё в кассе.
Если нужно обратно поменять (т.е. решили не снимать), то меняете Платівка-Платівка.
ПС. Можно юзать Б5 и с кредитным лимитом, но обмен проходит ток за "свои".
Додано: П'ят 27 сер, 2021 10:39
klug
Тобто без відкриття кредитки Б5 ніяк? ЇЇ, мабуть, швидко не відкриють.
Додано: П'ят 27 сер, 2021 10:41
Re: ТАСКОМБАНК
Спасибо, понятно
Додано: П'ят 27 сер, 2021 12:17
Для новичков есть Б5 мгновенки, т.е. полчаса в отд-и и у вас карта в руках.
Только ж настаивайте, шо это ВАЛЮТНАЯ (и грн) карта БЕЗ лимита. А то не во всех отд-ях знают, шо такое бывает И по валюткам может не быть пластика, хотя може нуна просто порыться в сейфе у кассира Вот тогда заказ именной, +5дн.
Додано: П'ят 27 сер, 2021 14:48
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