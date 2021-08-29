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ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 30 сер, 2021 11:17
Oktawa
Ага, я 50 гривен заплатил за неименную магнитку в этом месяце...
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Vorlon
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Додано: Пон 30 сер, 2021 13:11
Vorlon пункт 1.2.5 не пробували застосувати?
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KVV
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