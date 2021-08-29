Oktawa
Ага, я 50 гривен заплатил за неименную магнитку в этом месяце...
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 30 сер, 2021 11:17
Oktawa
Ага, я 50 гривен заплатил за неименную магнитку в этом месяце...
Додано: Пон 30 сер, 2021 14:01
,. И так,открыл В5 и две валютные плативки.
Этого достаточно для валютообмена? А то что-то мне операционист сказала, что плативка на входе возьмёт процент при обмене. Врёт? Или что-то промежуточное ещё надо?
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