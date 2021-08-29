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Обслуговування в українських
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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3731373237333734

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 221
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
15%
33
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
25%
55
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
41
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
62
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
30
Всього голосів : 221
Повідомлення Додано: Пон 30 сер, 2021 11:17

Oktawa
Ага, я 50 гривен заплатил за неименную магнитку в этом месяце...
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Пон 30 сер, 2021 13:11

Vorlon пункт 1.2.5 не пробували застосувати?
KVV
 
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Подякували: 111 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 30 сер, 2021 14:01

,. И так,открыл В5 и две валютные плативки.
Этого достаточно для валютообмена? А то что-то мне операционист сказала, что плативка на входе возьмёт процент при обмене. Врёт? Или что-то промежуточное ещё надо?
Hotab
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Повідомлення Додано: Пон 30 сер, 2021 14:25

Врёт. Достаточно.
Amethyst
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Повідомлення Додано: Пон 30 сер, 2021 15:55

  Amethyst написав:Врёт. Достаточно.

Так и есть. Уже контрольный шар закинул.
Hotab
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Повідомлень: 4436
З нами з: 15.02.09
Подякував: 216 раз.
Подякували: 1339 раз.
 
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1
  #<1 ... 3731373237333734
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