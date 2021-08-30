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ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 30 сер, 2021 11:17
Oktawa
Ага, я 50 гривен заплатил за неименную магнитку в этом месяце...
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Vorlon
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Додано: Пон 30 сер, 2021 13:11
Vorlon пункт 1.2.5 не пробували застосувати?
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Додано: Пон 30 сер, 2021 14:01
,. И так,открыл В5 и две валютные плативки.
Этого достаточно для валютообмена? А то что-то мне операционист сказала, что плативка на входе возьмёт процент при обмене. Врёт? Или что-то промежуточное ещё надо?
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Hotab
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Додано: Пон 30 сер, 2021 14:25
Врёт. Достаточно.
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Amethyst
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Додано: Пон 30 сер, 2021 15:55
Amethyst написав:
Врёт. Достаточно.
Так и есть. Уже контрольный шар закинул.
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Додано: Пон 30 сер, 2021 20:05
Кешбэк по В5 интересные, или ниочем?
Кто-то расшифровывал тот их список кодов, где платят, где нет?
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Hotab
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Додано: Вів 31 сер, 2021 07:23
Hotab написав:
Кешбэк по В5 интересные, или ниочем?
Кто-то расшифровывал тот их список кодов, где платят, где нет?
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Додано: Вів 31 сер, 2021 09:19
Hotab написав:
Кешбэк по В5 интересные, или ниочем?
Кто-то расшифровывал тот их список кодов, где платят, где нет?
2% чистыми за продукты/супермаркеты и АЗС. Остальное 1%, ссылка на исключения ниже:https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4991600#p4991600
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