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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3732373337343735>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 221
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
15%
33
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
25%
55
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
41
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
62
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
30
Всього голосів : 221
Повідомлення Додано: Пон 30 сер, 2021 11:17

Oktawa
Ага, я 50 гривен заплатил за неименную магнитку в этом месяце...
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Пон 30 сер, 2021 13:11

Vorlon пункт 1.2.5 не пробували застосувати?
KVV
 
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Повідомлення Додано: Пон 30 сер, 2021 14:01

,. И так,открыл В5 и две валютные плативки.
Этого достаточно для валютообмена? А то что-то мне операционист сказала, что плативка на входе возьмёт процент при обмене. Врёт? Или что-то промежуточное ещё надо?
Hotab
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Повідомлення Додано: Пон 30 сер, 2021 14:25

Врёт. Достаточно.
Amethyst
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Повідомлення Додано: Пон 30 сер, 2021 15:55

  Amethyst написав:Врёт. Достаточно.

Так и есть. Уже контрольный шар закинул.
Hotab
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Повідомлення Додано: Пон 30 сер, 2021 20:05

Кешбэк по В5 интересные, или ниочем?
Кто-то расшифровывал тот их список кодов, где платят, где нет?
Hotab
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Повідомлення Додано: Вів 31 сер, 2021 07:23

  Hotab написав:Кешбэк по В5 интересные, или ниочем?
Кто-то расшифровывал тот их список кодов, где платят, где нет?

Красівоє
Кочевник
 
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Повідомлення Додано: Вів 31 сер, 2021 09:19

  Hotab написав:Кешбэк по В5 интересные, или ниочем?
Кто-то расшифровывал тот их список кодов, где платят, где нет?


2% чистыми за продукты/супермаркеты и АЗС. Остальное 1%, ссылка на исключения ниже:

https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4991600#p4991600
Amid
 
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Повідомлення Додано: Вів 31 сер, 2021 17:27

  flysoulfly написав:В конкретной ситуации кредитка для внесения грн. не нужна:
пополнить в кассе (или СЭПом) грн.ощадный >>> практически сразу с него через TAS2U кнопкой"снять" грн. на реал/виртуал-Платівку >>> с нее сделать обмен на $ на реал/виртуал-Платівку >>> с нее снять через менеджера (при наличии в кассе $суммы, что навряд )


Сегодня с отделении сказали, что ощадный в принципе пополнить сторонним СЭПом нельзя,только внутри банка, барышня еще звонила уточняла у "старшего". Это так или врут?
Melanor1
 
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Повідомлення Додано: Вів 31 сер, 2021 17:44

Re: ТАСКОМБАНК

  Amethyst написав:Нужны Б5(дебетка!) и Платівка в каждой валюте.
Гроши заводите СЭПом на Б5, меняете на Платівку и выводите с неё в кассе.
Если нужно обратно поменять (т.е. решили не снимать), то меняете Платівка-Платівка


Б5(дебетка!) - это дебетовая карта? Т.е. не B5 кредитка без лимита, а другой продукт - как в ПУМБе Дебетная карта в отличие от кредитной Всеможу?

Почему спрашиваю. Планировала получить В5 с лимитом (+Пудра) через месяц-полтора.
Если вы имели в виду B5 кредитку без лимита, то не повлияет ли получение сейчас В5 кредитки без лимита негативно на получение лимита в будущем? Если у меня уже будет В5 без лимита, мне могут дать вторую В5 с лимитом или нужно просить дать лимит? Есть ошущение, что пока лучше обойтись без валютообмена, сначала решить вопрос с кредиткой.
Melanor1
 
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