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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3732373337343735

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 221
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
15%
33
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
25%
55
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
41
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
62
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
30
Всього голосів : 221
Повідомлення Додано: Вів 31 сер, 2021 18:22

  Melanor1 написав:
  flysoulfly написав:В конкретной ситуации кредитка для внесения грн. не нужна:
пополнить в кассе (или СЭПом) грн.ощадный >>> практически сразу с него через TAS2U кнопкой"снять" грн. на реал/виртуал-Платівку >>> с нее сделать обмен на $ на реал/виртуал-Платівку >>> с нее снять через менеджера (при наличии в кассе $суммы, что навряд )


Сегодня с отделении сказали, что ощадный в принципе пополнить сторонним СЭПом нельзя,только внутри банка, барышня еще звонила уточняла у "старшего". Это так или врут?
врут. очень даже пополнялся.
и вся следующая "цепочка" тоже сработала. Проверено!

А вообще - их персонал заточен на "кредиты/депозиты" и остального функционала многого не знает :lol:
даже как с виртуаПлатівки баксы снять :lol:
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Вів 31 сер, 2021 18:28

  Melanor1 написав:
  Amethyst написав:Нужны Б5(дебетка!) и Платівка в каждой валюте.
Гроши заводите СЭПом на Б5, меняете на Платівку и выводите с неё в кассе.
Если нужно обратно поменять (т.е. решили не снимать), то меняете Платівка-Платівка


Б5(дебетка!) - это дебетовая карта? Т.е. не B5 кредитка без лимита, а другой продукт - как в ПУМБе Дебетная карта в отличие от кредитной Всеможу?

Кредитка без ліміту.

  Melanor1 написав:Почему спрашиваю. Планировала получить В5 с лимитом (+Пудра) через месяц-полтора.
Если вы имели в виду B5 кредитку без лимита, то не повлияет ли получение сейчас В5 кредитки без лимита негативно на получение лимита в будущем? Если у меня уже будет В5 без лимита, мне могут дать вторую В5 с лимитом или нужно просить дать лимит? Есть ошущение, что пока лучше обойтись без валютообмена, сначала решить вопрос с кредиткой.

З лімітом можна і треба оформити окрему Б5, щоб не сидіти без обміну валюти, коли кредитка у мінусі.
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Повідомлення Додано: Вів 31 сер, 2021 18:41

Melanor1 , В5 просил (акцентировал) без лимита, через пару часов 3 т.грн лимита прилетело.
По зелени: спросил в кассе, можно ли снять без предзаказа? Сказала начотделением, что для своих клиентов несколько тысяч всегда найдет. Хотелось бы, конечно, как-то на пачку замахнуться. Поиграть, при благоприятных обстоятельствах, ею в карусель. Но, чую, не будут они меня одаривать пачкой.
По плативкам сразу же отзвонился на теплую линию на отключение смс-инфо.
Hotab
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Повідомлення Додано: Вів 31 сер, 2021 18:48

  Hotab написав:По зелени: спросил в кассе, можно ли снять без предзаказа? Сказала начотделением, что для своих клиентов несколько тысяч всегда найдет
купюры чаще в состоянии "на любителя" :D

Хотелось бы, конечно, как-то на пачку замахнуться. Поиграть, при благоприятных обстоятельствах, ею в карусель. Но, чую, не будут они меня одаривать пачкой.
потому как этими каруселями там и занимаются специальные люди :D
це не для пересічних зроблено!
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Вів 31 сер, 2021 20:22

Re: ТАСКОМБАНК

  flysoulfly написав:врут. очень даже пополнялся.
и вся следующая "цепочка" тоже сработала. Проверено!

Спасибо, так и думала, форуму верю больше :D Завтра кину на пробу.
  flysoulfly написав:А вообще - их персонал заточен на "кредиты/депозиты" и остального функционала многого не знает
даже как с виртуаПлатівки баксы снять

Да, такой дремучести как сегодня в ТАС еще ни в одном банке не встречала, даже не уровень студента. Тоже опыт, больше не буду время тратить.
Melanor1
 
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