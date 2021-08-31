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банках (гарне і погане) / ТАСКОМБАНК ТАСКОМБАНК + Додати

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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 3732373337343735 ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку. ТАСКОМБАНК 3 5 221 1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і. 15% 33 2 - ПОГАНО. Некомпетентно. 25% 55 3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще. 19% 41 4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути. 28% 62 5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося. 14% 30 Всього голосів : 221 Додано: Вів 31 сер, 2021 18:22 Melanor1 написав: flysoulfly написав: В конкретной ситуации кредитка для внесения грн. не нужна:

пополнить в кассе (или СЭПом) грн.ощадный >>> практически сразу с него через TAS2U кнопкой"снять" грн. на реал/виртуал-Платівку >>> с нее сделать обмен на $ на реал/виртуал-Платівку >>> с нее снять через менеджера (при наличии в кассе $суммы, что навряд ) В конкретной ситуации кредитка для внесения грн. не нужна:>>> практически сразу с него через TAS2U кнопкой"снять" грн. на реал/виртуал-Платівку >>> с нее сделать обмен на $ на реал/виртуал-Платівку >>> с нее снять через менеджера (при наличии в кассе $суммы, что навряд )



Сегодня с отделении сказали, что ощадный в принципе пополнить сторонним СЭПом нельзя,только внутри банка, барышня еще звонила уточняла у "старшего". Это так или врут? Сегодня с отделении сказали, что ощадный в принципе пополнить сторонним СЭПом нельзя,только внутри банка, барышня еще звонила уточняла у "старшего". Это так или врут? врут. очень даже пополнялся.

и вся следующая "цепочка" тоже сработала. Проверено!



А вообще - их персонал заточен на "кредиты/депозиты" и остального функционала многого не знает

даже как с виртуаПлатівки баксы снять врут. очень даже пополнялся.и вся следующая "цепочка" тоже сработала. Проверено!А вообще - их персонал заточен на "кредиты/депозиты" и остального функционала многого не знаетдаже как с виртуаПлатівки баксы снять flysoulfly Повідомлень: 278 З нами з: 13.01.09 Подякував: 121 раз. Подякували: 9 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 31 сер, 2021 18:28 Melanor1 написав: Amethyst написав: Нужны Б5(дебетка!) и Платівка в каждой валюте.

Гроши заводите СЭПом на Б5, меняете на Платівку и выводите с неё в кассе.

Если нужно обратно поменять (т.е. решили не снимать), то меняете Платівка-Платівка Нужныи Платівка в каждой валюте.Гроши заводите СЭПом на Б5, меняете на Платівку и выводите с неё в кассе.Если нужно обратно поменять (т.е. решили не снимать), то меняете Платівка-Платівка



Б5(дебетка!) - это дебетовая карта? Т.е. не B5 кредитка без лимита, а другой продукт - как в ПУМБе Дебетная карта в отличие от кредитной Всеможу?

Б5(дебетка!) - это дебетовая карта? Т.е. не B5 кредитка без лимита, а другой продукт - как в ПУМБе Дебетная карта в отличие от кредитной Всеможу?

Кредитка без ліміту.



Melanor1 написав: Почему спрашиваю. Планировала получить В5 с лимитом (+Пудра) через месяц-полтора.

Если вы имели в виду B5 кредитку без лимита, то не повлияет ли получение сейчас В5 кредитки без лимита негативно на получение лимита в будущем? Если у меня уже будет В5 без лимита, мне могут дать вторую В5 с лимитом или нужно просить дать лимит? Есть ошущение, что пока лучше обойтись без валютообмена, сначала решить вопрос с кредиткой. Почему спрашиваю. Планировала получить В5 с лимитом (+Пудра) через месяц-полтора.Если вы имели в виду B5 кредитку без лимита, то не повлияет ли получение сейчас В5 кредитки без лимита негативно на получение лимита в будущем? Если у меня уже будет В5 без лимита, мне могут дать вторую В5 с лимитом или нужно просить дать лимит? Есть ошущение, что пока лучше обойтись без валютообмена, сначала решить вопрос с кредиткой.

З лімітом можна і треба оформити окрему Б5, щоб не сидіти без обміну валюти, коли кредитка у мінусі. Кредитка без ліміту.З лімітом можна і треба оформити окрему Б5, щоб не сидіти без обміну валюти, коли кредитка у мінусі. klug Повідомлень: 6050 З нами з: 18.08.14 Подякував: 265 раз. Подякували: 800 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 31 сер, 2021 18:41 Melanor1 , В5 просил (акцентировал) без лимита, через пару часов 3 т.грн лимита прилетело.

По зелени: спросил в кассе, можно ли снять без предзаказа? Сказала начотделением, что для своих клиентов несколько тысяч всегда найдет. Хотелось бы, конечно, как-то на пачку замахнуться. Поиграть, при благоприятных обстоятельствах, ею в карусель. Но, чую, не будут они меня одаривать пачкой.

По плативкам сразу же отзвонился на теплую линию на отключение смс-инфо. Hotab

Повідомлень: 4446 З нами з: 15.02.09 Подякував: 219 раз. Подякували: 1339 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 31 сер, 2021 18:48 Hotab написав: По зелени: спросил в кассе, можно ли снять без предзаказа? Сказала начотделением, что для своих клиентов несколько тысяч всегда найдет По зелени: спросил в кассе, можно ли снять без предзаказа? Сказала начотделением, что для своих клиентов несколько тысяч всегда найдет купюры чаще в состоянии "на любителя"



Хотелось бы, конечно, как-то на пачку замахнуться. Поиграть, при благоприятных обстоятельствах, ею в карусель. Но, чую, не будут они меня одаривать пачкой. потому как этими каруселями там и занимаются специальные люди

це не для пересічних зроблено! купюры чаще в состоянии "на любителя"потому как этими каруселями там и занимаются специальные людице не для пересічних зроблено! flysoulfly Повідомлень: 278 З нами з: 13.01.09 Подякував: 121 раз. Подякували: 9 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 31 сер, 2021 20:22 Re: ТАСКОМБАНК flysoulfly написав: врут. очень даже пополнялся.

и вся следующая "цепочка" тоже сработала. Проверено! врут. очень даже пополнялся.и вся следующая "цепочка" тоже сработала. Проверено!

Спасибо, так и думала, форуму верю больше Завтра кину на пробу.

flysoulfly написав: А вообще - их персонал заточен на "кредиты/депозиты" и остального функционала многого не знает

даже как с виртуаПлатівки баксы снять А вообще - их персонал заточен на "кредиты/депозиты" и остального функционала многого не знаетдаже как с виртуаПлатівки баксы снять

Да, такой дремучести как сегодня в ТАС еще ни в одном банке не встречала, даже не уровень студента. Тоже опыт, больше не буду время тратить. Спасибо, так и думала, форуму верю большеЗавтра кину на пробу.Да, такой дремучести как сегодня в ТАС еще ни в одном банке не встречала, даже не уровень студента. Тоже опыт, больше не буду время тратить. Melanor1 Повідомлень: 32 З нами з: 18.11.20 Подякував: 10 раз. Подякували: 5 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 3732373337343735 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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