flysoulfly написав:В конкретной ситуации кредитка для внесения грн. не нужна: пополнить в кассе (или СЭПом) грн.ощадный >>> практически сразу с него через TAS2U кнопкой"снять" грн. на реал/виртуал-Платівку >>> с нее сделать обмен на $ на реал/виртуал-Платівку >>> с нее снять через менеджера (при наличии в кассе $суммы, что навряд )
Сегодня с отделении сказали, что ощадный в принципе пополнить сторонним СЭПом нельзя,только внутри банка, барышня еще звонила уточняла у "старшего". Это так или врут?
врут. очень даже пополнялся. и вся следующая "цепочка" тоже сработала. Проверено!
А вообще - их персонал заточен на "кредиты/депозиты" и остального функционала многого не знает даже как с виртуаПлатівки баксы снять
Amethyst написав:Нужны Б5(дебетка!) и Платівка в каждой валюте. Гроши заводите СЭПом на Б5, меняете на Платівку и выводите с неё в кассе. Если нужно обратно поменять (т.е. решили не снимать), то меняете Платівка-Платівка
Б5(дебетка!) - это дебетовая карта? Т.е. не B5 кредитка без лимита, а другой продукт - как в ПУМБе Дебетная карта в отличие от кредитной Всеможу?
Кредитка без ліміту.
Melanor1 написав:Почему спрашиваю. Планировала получить В5 с лимитом (+Пудра) через месяц-полтора. Если вы имели в виду B5 кредитку без лимита, то не повлияет ли получение сейчас В5 кредитки без лимита негативно на получение лимита в будущем? Если у меня уже будет В5 без лимита, мне могут дать вторую В5 с лимитом или нужно просить дать лимит? Есть ошущение, что пока лучше обойтись без валютообмена, сначала решить вопрос с кредиткой.
З лімітом можна і треба оформити окрему Б5, щоб не сидіти без обміну валюти, коли кредитка у мінусі.
Melanor1 , В5 просил (акцентировал) без лимита, через пару часов 3 т.грн лимита прилетело. По зелени: спросил в кассе, можно ли снять без предзаказа? Сказала начотделением, что для своих клиентов несколько тысяч всегда найдет. Хотелось бы, конечно, как-то на пачку замахнуться. Поиграть, при благоприятных обстоятельствах, ею в карусель. Но, чую, не будут они меня одаривать пачкой. По плативкам сразу же отзвонился на теплую линию на отключение смс-инфо.