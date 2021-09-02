Melanor1 написав:

Почему спрашиваю. Планировала получить В5 с лимитом (+Пудра) через месяц-полтора.Если вы имели в виду B5 кредитку без лимита, то не повлияет ли получение сейчас В5 кредитки без лимита негативно на получение лимита в будущем? Если у меня уже будет В5 без лимита, мне могут дать вторую В5 с лимитом или нужно просить дать лимит? Есть ошущение, что пока лучше обойтись без валютообмена, сначала решить вопрос с кредиткой.