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ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 03 вер, 2021 08:14
Flamingo написав: Hotab написав:
Как завести на В5 из Приватовской КДВ? Обнал - ясно.А без обеда есть способы без потрать?
Через прокладку куда есть дорожка с #зеленелайно
Пока не нашел. Юнекс позволял с зелёного терминала это без комиссии промутить. Небольшую сумму. Тут за это 25 грн.
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Hotab
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