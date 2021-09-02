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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3733373437353736

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 221
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
15%
33
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
25%
55
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
41
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
62
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
30
Всього голосів : 221
Повідомлення Додано: П'ят 03 вер, 2021 08:14

  Flamingo написав:
  Hotab написав:Как завести на В5 из Приватовской КДВ? Обнал - ясно.А без обеда есть способы без потрать?

Через прокладку куда есть дорожка с #зеленелайно

Пока не нашел. Юнекс позволял с зелёного терминала это без комиссии промутить. Небольшую сумму. Тут за это 25 грн.
Hotab
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Повідомлення Додано: П'ят 03 вер, 2021 08:44

  Hotab написав:
  Flamingo написав:
  Hotab написав:Как завести на В5 из Приватовской КДВ? Обнал - ясно.А без обеда есть способы без потрать?

Через прокладку куда есть дорожка с #зеленелайно

Пока не нашел. Юнекс позволял с зелёного терминала это без комиссии промутить. Небольшую сумму. Тут за это 25 грн.

Смотрите в сторону пумбы если есть
Flamingo
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  #<1 ... 3733373437353736
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