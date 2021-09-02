Пока не нашел. Юнекс позволял с зелёного терминала это без комиссии промутить. Небольшую сумму. Тут за это 25 грн.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 03 вер, 2021 08:14
Додано: П'ят 03 вер, 2021 08:44
Смотрите в сторону пумбы если есть
Додано: П'ят 03 вер, 2021 10:33
Нажаль.
Но , смотрю, он так активно метает кешбэками, что может и заведу.
Пришлось вандально снять в кассе и с мешком налички ехать к терминалу Таси. Благо она глотает пачками.
А ещё вопросик.
Иногда у Таси хороший онлайн-курс приема евры. Даже лучше, чем порой продажа в обменках. Как эту евру занести в кассу без комиса? На плативку точно нет. На какой-то ощадный в евре?
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