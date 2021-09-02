Пока не нашел. Юнекс позволял с зелёного терминала это без комиссии промутить. Небольшую сумму. Тут за это 25 грн.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 03 вер, 2021 08:14
Додано: П'ят 03 вер, 2021 08:44
Смотрите в сторону пумбы если есть
Додано: П'ят 03 вер, 2021 10:33
Нажаль.
Но , смотрю, он так активно метает кешбэками, что может и заведу.
Пришлось вандально снять в кассе и с мешком налички ехать к терминалу Таси. Благо она глотает пачками.
А ещё вопросик.
Иногда у Таси хороший онлайн-курс приема евры. Даже лучше, чем порой продажа в обменках. Как эту евру занести в кассу без комиса? На плативку точно нет. На какой-то ощадный в евре?
Додано: П'ят 03 вер, 2021 12:12
TASCOMBANK
Моя кредитна картка Велика п'ятірка за роки експлуатації стала несправною, магнітна смуга не зчитується ні ПОСом, ні банкоматом, вчора двічі не зміг розрахуватись нею, довелося платити Альфою... Ви мене втрачаєте
Питання:
таку неробочу картку банк може замінити за власною ініціативою і безкоштовно?
Готовий її принести у відділення для подальшої експертизи.
Додано: П'ят 03 вер, 2021 17:10
ТАСька засмучує: виявляється рідний р2р (не пімпа) проводиться за рахунком не онлайн. А Даша ще дивувалася, чому ним не користуються. Аби знав, що така петрушка, то давно б вже СЕП зайшов.
Додано: П'ят 03 вер, 2021 17:28
Re: ТАСКОМБАНК
klug, в izi аналогично. Но там многое облегчили, что можно сделать при наличии нужной авторизованной суммы.
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