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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3733373437353736

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 221
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
15%
33
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
25%
55
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
41
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
62
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
30
Всього голосів : 221
Повідомлення Додано: П'ят 03 вер, 2021 08:14

  Flamingo написав:
  Hotab написав:Как завести на В5 из Приватовской КДВ? Обнал - ясно.А без обеда есть способы без потрать?

Через прокладку куда есть дорожка с #зеленелайно

Пока не нашел. Юнекс позволял с зелёного терминала это без комиссии промутить. Небольшую сумму. Тут за это 25 грн.
Hotab
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Повідомлення Додано: П'ят 03 вер, 2021 08:44

  Hotab написав:
  Flamingo написав:
  Hotab написав:Как завести на В5 из Приватовской КДВ? Обнал - ясно.А без обеда есть способы без потрать?

Через прокладку куда есть дорожка с #зеленелайно

Пока не нашел. Юнекс позволял с зелёного терминала это без комиссии промутить. Небольшую сумму. Тут за это 25 грн.

Смотрите в сторону пумбы если есть
Flamingo
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Повідомлення Додано: П'ят 03 вер, 2021 10:33

  Flamingo написав:
  Hotab написав:
  Flamingo написав:Через прокладку куда есть дорожка с #зеленелайно

Пока не нашел. Юнекс позволял с зелёного терминала это без комиссии промутить. Небольшую сумму. Тут за это 25 грн.

Смотрите в сторону пумбы если есть

Нажаль.
Но , смотрю, он так активно метает кешбэками, что может и заведу.

Пришлось вандально снять в кассе и с мешком налички ехать к терминалу Таси. Благо она глотает пачками.


А ещё вопросик.
Иногда у Таси хороший онлайн-курс приема евры. Даже лучше, чем порой продажа в обменках. Как эту евру занести в кассу без комиса? На плативку точно нет. На какой-то ощадный в евре?
Hotab
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Повідомлення Додано: П'ят 03 вер, 2021 11:28

  Hotab написав: На какой-то ощадный в евре?

Так, в касі з паспортом
KVV
 
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Повідомлення Додано: П'ят 03 вер, 2021 12:12

TASCOMBANK
Моя кредитна картка Велика п'ятірка за роки експлуатації стала несправною, магнітна смуга не зчитується ні ПОСом, ні банкоматом, вчора двічі не зміг розрахуватись нею, довелося платити Альфою... Ви мене втрачаєте :D

Питання:
таку неробочу картку банк може замінити за власною ініціативою і безкоштовно?
Готовий її принести у відділення для подальшої експертизи.
KVV
 
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Повідомлення Додано: П'ят 03 вер, 2021 17:10

ТАСька засмучує: виявляється рідний р2р (не пімпа) проводиться за рахунком не онлайн. А Даша ще дивувалася, чому ним не користуються. Аби знав, що така петрушка, то давно б вже СЕП зайшов.
klug
 
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Повідомлення Додано: П'ят 03 вер, 2021 17:28

Re: ТАСКОМБАНК

klug, в izi аналогично. Но там многое облегчили, что можно сделать при наличии нужной авторизованной суммы.
MASolomko
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  #<1 ... 3733373437353736
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