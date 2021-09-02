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ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 03 вер, 2021 08:14
Flamingo написав: Hotab написав:
Как завести на В5 из Приватовской КДВ? Обнал - ясно.А без обеда есть способы без потрать?
Через прокладку куда есть дорожка с #зеленелайно
Пока не нашел. Юнекс позволял с зелёного терминала это без комиссии промутить. Небольшую сумму. Тут за это 25 грн.
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Hotab
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Додано: П'ят 03 вер, 2021 08:44
Hotab написав: Flamingo написав: Hotab написав:
Как завести на В5 из Приватовской КДВ? Обнал - ясно.А без обеда есть способы без потрать?
Через прокладку куда есть дорожка с #зеленелайно
Пока не нашел. Юнекс позволял с зелёного терминала это без комиссии промутить. Небольшую сумму. Тут за это 25 грн.
Смотрите в сторону пумбы если есть
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Flamingo
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Додано: П'ят 03 вер, 2021 10:33
Flamingo написав: Hotab написав: Flamingo написав:
Через прокладку куда есть дорожка с #зеленелайно
Пока не нашел. Юнекс позволял с зелёного терминала это без комиссии промутить. Небольшую сумму. Тут за это 25 грн.
Смотрите в сторону пумбы если есть
Нажаль.
Но , смотрю, он так активно метает кешбэками, что может и заведу.
Пришлось вандально снять в кассе и с мешком налички ехать к терминалу Таси. Благо она глотает пачками.
А ещё вопросик.
Иногда у Таси хороший онлайн-курс приема евры. Даже лучше, чем порой продажа в обменках. Как эту евру занести в кассу без комиса? На плативку точно нет. На какой-то ощадный в евре?
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Hotab
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Додано: П'ят 03 вер, 2021 11:28
Hotab написав:
На какой-то ощадный в евре?
Так, в касі з паспортом
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KVV
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Додано: П'ят 03 вер, 2021 12:12
TASCOMBANK
Моя кредитна картка Велика п'ятірка за роки експлуатації стала несправною, магнітна смуга не зчитується ні ПОСом, ні банкоматом, вчора двічі не зміг розрахуватись нею, довелося платити Альфою... Ви мене втрачаєте
Питання:
таку неробочу картку банк може замінити за власною ініціативою і безкоштовно?
Готовий її принести у відділення для подальшої експертизи.
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KVV
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Додано: П'ят 03 вер, 2021 17:10
ТАСька засмучує: виявляється рідний р2р (не пімпа) проводиться за рахунком не онлайн. А Даша ще дивувалася, чому ним не користуються. Аби знав, що така петрушка, то давно б вже СЕП зайшов.
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klug
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Додано: П'ят 03 вер, 2021 17:28
klug, в izi аналогично. Но там многое облегчили, что можно сделать при наличии нужной авторизованной суммы.
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MASolomko
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Додано: П'ят 03 вер, 2021 18:10
MASolomko написав:klug
, в izi аналогично. Но там многое облегчили, что можно сделать при наличии нужной авторизованной суммы.
Ізя потім на 15 грн постриже на рівному місці, на скільки я пам'ятаю. Загалом, "крик душі" був про те, що раніше, якщо я не плутаю, "рідні" перекази ТАСька проводила майже миттєво, а тепер - кілька годин. Даша працює...
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klug
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Додано: П'ят 03 вер, 2021 19:03
Уже второй раз за квартал банк блокирует доступ до приложениия. На этот раз прислали сообщения следующего характера:
TASCOMBANK написав:ВАЖЛИВО!
Вам необхідно оновити пароль до TAS2U.
В цілях безпеки Ваших коштів ми ЗАБЛОКУВАЛИ доступ в додаток.
Для його активації зателефонуйте до Контакт-центру: 0800503580.
З повагою, ТАСКОМБАНК
Это пароль кто-то подбирает уже?
ps Доступ восстановил. Пароль изменил.
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MASolomko
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Додано: П'ят 03 вер, 2021 19:04
MASolomko написав:
Уже второй раз за квартал банк блокирует доступ до приложениия. На этот раз прислали сообщения следующего характера:
TASCOMBANK написав:ВАЖЛИВО!
Вам необхідно оновити пароль до TAS2U.
В цілях безпеки Ваших коштів ми ЗАБЛОКУВАЛИ доступ в додаток.
Для його активації зателефонуйте до Контакт-центру: 0800503580.
З повагою, ТАСКОМБАНК
Это пароль кто-то подбирает уже?
ps Доступ восстановил. Пароль изменил.
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