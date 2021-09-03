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Обслуговування в українських
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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3734373537363737

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 221
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
15%
33
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
25%
55
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
41
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
62
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
30
Всього голосів : 221
Повідомлення Додано: П'ят 03 вер, 2021 19:10

пятница, похоже обновление накатывали
v57
 
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Повідомлення Додано: Суб 04 вер, 2021 09:01

Re: ТАСКОМБАНК

Вчора аналогічна ситуація по блоку . Фінномер не в роумінгу. Пишу в чат - прошу авторизувати і зняти блок, відповідь - ідіть лісом, от вам номер 044 ***, дзвоніть :)
Кажу - я на іншому номері за межами , готовий пройти інквізиторів, відповідь - от вам емейл, пишіть, може там щось скажуть.
Завіса.

Добре, що є повний пакет пумби і інші "друзі" + форвард з 500 баксами безпроцентно зняття щодоби з гривневої дебетки.
Висновок: ТАС за кордоном - зло.
Скоро наздожене ЗеЛаНо .

Пс. ПУМБ прекрасно проводить оплату з доларових всекарт , якщо термінал в юсд. Цент в цент.
stas_rst
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  #<1 ... 3734373537363737
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