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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 04 вер, 2021 09:01
Re: ТАСКОМБАНК
Вчора аналогічна ситуація по блоку . Фінномер не в роумінгу. Пишу в чат - прошу авторизувати і зняти блок, відповідь - ідіть лісом, от вам номер 044 ***, дзвоніть
Кажу - я на іншому номері за межами , готовий пройти інквізиторів, відповідь - от вам емейл, пишіть, може там щось скажуть.
Завіса.
Добре, що є повний пакет пумби і інші "друзі" + форвард з 500 баксами безпроцентно зняття щодоби з гривневої дебетки.
Висновок: ТАС за кордоном - зло.
Скоро наздожене ЗеЛаНо .
Пс. ПУМБ прекрасно проводить оплату з доларових всекарт , якщо термінал в юсд. Цент в цент.
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