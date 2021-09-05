|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 04 вер, 2021 09:01
Re: ТАСКОМБАНК
Вчора аналогічна ситуація по блоку . Фінномер не в роумінгу. Пишу в чат - прошу авторизувати і зняти блок, відповідь - ідіть лісом, от вам номер 044 ***, дзвоніть
Кажу - я на іншому номері за межами , готовий пройти інквізиторів, відповідь - от вам емейл, пишіть, може там щось скажуть.
Завіса.
Добре, що є повний пакет пумби і інші "друзі" + форвард з 500 баксами безпроцентно зняття щодоби з гривневої дебетки.
Висновок: ТАС за кордоном - зло.
Скоро наздожене ЗеЛаНо .
Пс. ПУМБ прекрасно проводить оплату з доларових всекарт , якщо термінал в юсд. Цент в цент.
Додано: Пон 06 вер, 2021 14:24
Попереджали гарячку перед виїздом? У TAS та Sportbank/TAS це треба робити, причому у TAS можна попросити дозволити користування за кордоном для усіх карток клієнта - щоби не перераховувати. Ліміти при цьому для карток TAS встановлюються у TAS2U. Для Sportbank/TAS їх треба вказувати оператору, додаток Sportbank не вміє керувати лімітами.
У деяких інших банках на кшталт Alfa та mono це робити взагалі не треба, у forward це робиться через чат-бота Tg з фінансового номеру, у PUMB - у додатку. Загалом, якщо невідомо, чи треба повідомляти банк про користування картками за кордоном - краще спитати їх гарячку, better safe than sorry.
Я пару тижнів тому робив тест-драйв різних карток TAS та Sportbank/TAS у Іспанії - в цілому сподобалось.При сплаті з карти у EUR також усе 1:1 (Unex писав, що Mastercard у такому випадку
|