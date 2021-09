Форуми / Народні рейтинги: Банки,

Кажу - я на іншому номері за межами , готовий пройти інквізиторів, відповідь - от вам емейл, пишіть, може там щось скажуть.

Завіса.



Добре, що є повний пакет пумби і інші "друзі" + форвард з 500 баксами безпроцентно зняття щодоби з гривневої дебетки.

Висновок: ТАС за кордоном - зло.

Скоро наздожене ЗеЛаНо .



stas_rst

Повідомлень: 1703 З нами з: 27.02.19 Подякував: 678 раз. Подякували: 345 раз.

Попереджали гарячку перед виїздом? У TAS та Sportbank/TAS це треба робити, причому у TAS можна попросити дозволити користування за кордоном для усіх карток клієнта - щоби не перераховувати. Ліміти при цьому для карток TAS встановлюються у TAS2U. Для Sportbank/TAS їх треба вказувати оператору, додаток Sportbank не вміє керувати лімітами.



У деяких інших банках на кшталт Alfa та mono це робити взагалі не треба, у forward це робиться через чат-бота Tg з фінансового номеру, у PUMB - у додатку. Загалом, якщо невідомо, чи треба повідомляти банк про користування картками за кордоном - краще спитати їх гарячку, better safe than sorry.



Попереджали гарячку перед виїздом? У TAS та Sportbank/TAS це треба робити, причому у TAS можна попросити дозволити користування за кордоном для усіх карток клієнта - щоби не перераховувати. Ліміти при цьому для карток TAS встановлюються у TAS2U. Для Sportbank/TAS їх треба вказувати оператору, додаток Sportbank не вміє керувати лімітами.У деяких інших банках на кшталт Alfa та mono це робити взагалі не треба, у forward це робиться через чат-бота Tg з фінансового номеру, у PUMB - у додатку. Загалом, якщо невідомо, чи треба повідомляти банк про користування картками за кордоном - краще спитати їх гарячку, better safe than sorry.Я пару тижнів тому робив тест-драйв різних карток TAS та Sportbank/TAS у Іспанії - в цілому сподобалось.При сплаті з карти у EUR також усе 1:1 (Unex писав, що Mastercard у такому випадку- то проблеми самого Unex, у TAS та Alfa платіж у EUR з карти Mastercard у EUR проводиться без конвертації. 