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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3734373537363737

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 221
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
15%
33
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
25%
55
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
41
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
62
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
30
Всього голосів : 221
Повідомлення Додано: П'ят 03 вер, 2021 19:10

пятница, похоже обновление накатывали
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Повідомлення Додано: Суб 04 вер, 2021 09:01

Re: ТАСКОМБАНК

Вчора аналогічна ситуація по блоку . Фінномер не в роумінгу. Пишу в чат - прошу авторизувати і зняти блок, відповідь - ідіть лісом, от вам номер 044 ***, дзвоніть :)
Кажу - я на іншому номері за межами , готовий пройти інквізиторів, відповідь - от вам емейл, пишіть, може там щось скажуть.
Завіса.

Добре, що є повний пакет пумби і інші "друзі" + форвард з 500 баксами безпроцентно зняття щодоби з гривневої дебетки.
Висновок: ТАС за кордоном - зло.
Скоро наздожене ЗеЛаНо .

Пс. ПУМБ прекрасно проводить оплату з доларових всекарт , якщо термінал в юсд. Цент в цент.
stas_rst
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Повідомлення Додано: Пон 06 вер, 2021 14:24

  stas_rst написав:Вчора аналогічна ситуація по блоку . Фінномер не в роумінгу.
Висновок: ТАС за кордоном - зло.
Скоро наздожене ЗеЛаНо .

Пс. ПУМБ прекрасно проводить оплату з доларових всекарт , якщо термінал в юсд. Цент в цент.


Попереджали гарячку перед виїздом? У TAS та Sportbank/TAS це треба робити, причому у TAS можна попросити дозволити користування за кордоном для усіх карток клієнта - щоби не перераховувати. Ліміти при цьому для карток TAS встановлюються у TAS2U. Для Sportbank/TAS їх треба вказувати оператору, додаток Sportbank не вміє керувати лімітами.

У деяких інших банках на кшталт Alfa та mono це робити взагалі не треба, у forward це робиться через чат-бота Tg з фінансового номеру, у PUMB - у додатку. Загалом, якщо невідомо, чи треба повідомляти банк про користування картками за кордоном - краще спитати їх гарячку, better safe than sorry.

Я пару тижнів тому робив тест-драйв різних карток TAS та Sportbank/TAS у Іспанії - в цілому сподобалось.При сплаті з карти у EUR також усе 1:1 (Unex писав, що Mastercard у такому випадку конвертує через USD - то проблеми самого Unex, у TAS та Alfa платіж у EUR з карти Mastercard у EUR проводиться без конвертації. Тільки треба уважно дивитися на термінал, деякі у випадку великої суми питають EUR or USD - треба хутко казати "Euro please" або самому натискати EUR, якщо є можливість. При сплаті у грн-картах, курс фіксується на момент транзакції, потім проведення по рахунку баланс не змінює (на відміну від Forward - той повернув різницю між курсом блокування ~32 та списання 31.3-31.5 після проведення за рахунок слабкого EUR на той момент). Але сам курс по карткам у TAS не такий поганий, як у Alfa, тож у випадку великого кешбеку можна платити з грн кредиток.Кешбек за кордоном нараховується, як і в Україні, згідно MCC.
wildlynx
 
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Повідомлення Додано: Пон 06 вер, 2021 18:00

wildlynx
Судячи з опису проблеми, то Ваш рецепт слушний, але призначений для іншої ситуації. 3-м форумчанам заблокували доступ до ТАС2Ю, а не карток. Причому вже повторно. Лише один з них зізнався, що фізично знаходиться закордоном.
klug
 
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Повідомлення Додано: Пон 06 вер, 2021 19:15

Re: ТАСКОМБАНК

klug написав:wildlynx
Судячи з опису проблеми, то Ваш рецепт слушний, але призначений для іншої ситуації. 3-м форумчанам заблокували доступ до ТАС2Ю, а не карток. Причому вже повторно. Лише один з них зізнався, що фізично знаходиться закордоном.
Ви абсолютно праві - ТАС не вимагає для користування картками попереджати про виїзд . У форварді потрібно - рашастайл.
Тут мова саме про непоодинокі блоки на доступ до іннтбанкінгу. Картка за кордоном не використовувалась, тому відкидаю блок в цілях безпеки за виявлення користування карткою в закордонних терміналах і це теж не є логічним.
Просто співпадіння в часі , а фінномер неактивний .
Додатки інших банків (моно, ПУМБ , форвард) працюють ідеально без смс через вайфай. ФейсАйді рулить.
stas_rst
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  #<1 ... 3734373537363737
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