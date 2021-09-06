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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 04 вер, 2021 09:01
Re: ТАСКОМБАНК
Вчора аналогічна ситуація по блоку . Фінномер не в роумінгу. Пишу в чат - прошу авторизувати і зняти блок, відповідь - ідіть лісом, от вам номер 044 ***, дзвоніть
Кажу - я на іншому номері за межами , готовий пройти інквізиторів, відповідь - от вам емейл, пишіть, може там щось скажуть.
Завіса.
Добре, що є повний пакет пумби і інші "друзі" + форвард з 500 баксами безпроцентно зняття щодоби з гривневої дебетки.
Висновок: ТАС за кордоном - зло.
Скоро наздожене ЗеЛаНо .
Пс. ПУМБ прекрасно проводить оплату з доларових всекарт , якщо термінал в юсд. Цент в цент.
Додано: Пон 06 вер, 2021 14:24
Попереджали гарячку перед виїздом? У TAS та Sportbank/TAS це треба робити, причому у TAS можна попросити дозволити користування за кордоном для усіх карток клієнта - щоби не перераховувати. Ліміти при цьому для карток TAS встановлюються у TAS2U. Для Sportbank/TAS їх треба вказувати оператору, додаток Sportbank не вміє керувати лімітами.
У деяких інших банках на кшталт Alfa та mono це робити взагалі не треба, у forward це робиться через чат-бота Tg з фінансового номеру, у PUMB - у додатку. Загалом, якщо невідомо, чи треба повідомляти банк про користування картками за кордоном - краще спитати їх гарячку, better safe than sorry.
Я пару тижнів тому робив тест-драйв різних карток TAS та Sportbank/TAS у Іспанії - в цілому сподобалось.При сплаті з карти у EUR також усе 1:1 (Unex писав, що Mastercard у такому випадку
Додано: Пон 06 вер, 2021 18:00
wildlynx
Судячи з опису проблеми, то Ваш рецепт слушний, але призначений для іншої ситуації. 3-м форумчанам заблокували доступ до ТАС2Ю, а не карток. Причому вже повторно. Лише один з них зізнався, що фізично знаходиться закордоном.
Додано: Пон 06 вер, 2021 19:15
Re: ТАСКОМБАНК
Ви абсолютно праві - ТАС не вимагає для користування картками попереджати про виїзд . У форварді потрібно - рашастайл.
Тут мова саме про непоодинокі блоки на доступ до іннтбанкінгу. Картка за кордоном не використовувалась, тому відкидаю блок в цілях безпеки за виявлення користування карткою в закордонних терміналах і це теж не є логічним.
Просто співпадіння в часі , а фінномер неактивний .
Додатки інших банків (моно, ПУМБ , форвард) працюють ідеально без смс через вайфай. ФейсАйді рулить.
Додано: Пон 06 вер, 2021 21:14
Re: ТАСКОМБАНК
Додано: Пон 06 вер, 2021 21:31
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