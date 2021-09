Додано: Пон 06 вер, 2021 14:24

stas_rst написав: Вчора аналогічна ситуація по блоку . Фінномер не в роумінгу.

Висновок: ТАС за кордоном - зло.

Скоро наздожене ЗеЛаНо .



Попереджали гарячку перед виїздом? У TAS та Sportbank/TAS це треба робити, причому у TAS можна попросити дозволити користування за кордоном для усіх карток клієнта - щоби не перераховувати. Ліміти при цьому для карток TAS встановлюються у TAS2U. Для Sportbank/TAS їх треба вказувати оператору, додаток Sportbank не вміє керувати лімітами.У деяких інших банках на кшталт Alfa та mono це робити взагалі не треба, у forward це робиться через чат-бота Tg з фінансового номеру, у PUMB - у додатку. Загалом, якщо невідомо, чи треба повідомляти банк про користування картками за кордоном - краще спитати їх гарячку, better safe than sorry.Я пару тижнів тому робив тест-драйв різних карток TAS та Sportbank/TAS у Іспанії - в цілому сподобалось.При сплаті з карти у EUR також усе 1:1 (Unex писав, що Mastercard у такому випадку- то проблеми самого Unex, у TAS та Alfa платіж у EUR з карти Mastercard у EUR проводиться без конвертації. Тільки треба уважно дивитися на термінал, деякі у випадку великої суми питають EUR or USD - треба хутко казати "Euro please" або самому натискати EUR, якщо є можливість. При сплаті у грн-картах, курс фіксується на момент транзакції, потім проведення по рахунку баланс не змінює (на відміну від Forward - той повернув різницю між курсом блокування ~32 та списання 31.3-31.5 після проведення за рахунок слабкого EUR на той момент). Але сам курс по карткам у TAS не такий поганий, як у Alfa, тож у випадку великого кешбеку можна платити з грн кредиток.Кешбек за кордоном нараховується, як і в Україні, згідно MCC.