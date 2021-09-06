Вчора аналогічна ситуація по блоку . Фінномер не в роумінгу. Пишу в чат - прошу авторизувати і зняти блок, відповідь - ідіть лісом, от вам номер 044 ***, дзвоніть Кажу - я на іншому номері за межами , готовий пройти інквізиторів, відповідь - от вам емейл, пишіть, може там щось скажуть. Завіса.
Добре, що є повний пакет пумби і інші "друзі" + форвард з 500 баксами безпроцентно зняття щодоби з гривневої дебетки. Висновок: ТАС за кордоном - зло. Скоро наздожене ЗеЛаНо .
Пс. ПУМБ прекрасно проводить оплату з доларових всекарт , якщо термінал в юсд. Цент в цент.
stas_rst написав:Вчора аналогічна ситуація по блоку . Фінномер не в роумінгу. Висновок: ТАС за кордоном - зло. Скоро наздожене ЗеЛаНо .
Пс. ПУМБ прекрасно проводить оплату з доларових всекарт , якщо термінал в юсд. Цент в цент.
Попереджали гарячку перед виїздом? У TAS та Sportbank/TAS це треба робити, причому у TAS можна попросити дозволити користування за кордоном для усіх карток клієнта - щоби не перераховувати. Ліміти при цьому для карток TAS встановлюються у TAS2U. Для Sportbank/TAS їх треба вказувати оператору, додаток Sportbank не вміє керувати лімітами.
У деяких інших банках на кшталт Alfa та mono це робити взагалі не треба, у forward це робиться через чат-бота Tg з фінансового номеру, у PUMB - у додатку. Загалом, якщо невідомо, чи треба повідомляти банк про користування картками за кордоном - краще спитати їх гарячку, better safe than sorry.
Я пару тижнів тому робив тест-драйв різних карток TAS та Sportbank/TAS у Іспанії - в цілому сподобалось.При сплаті з карти у EUR також усе 1:1 (Unex писав, що Mastercard у такому випадку конвертує через USD - то проблеми самого Unex, у TAS та Alfa платіж у EUR з карти Mastercard у EUR проводиться без конвертації. Тільки треба уважно дивитися на термінал, деякі у випадку великої суми питають EUR or USD - треба хутко казати "Euro please" або самому натискати EUR, якщо є можливість. При сплаті у грн-картах, курс фіксується на момент транзакції, потім проведення по рахунку баланс не змінює (на відміну від Forward - той повернув різницю між курсом блокування ~32 та списання 31.3-31.5 після проведення за рахунок слабкого EUR на той момент). Але сам курс по карткам у TAS не такий поганий, як у Alfa, тож у випадку великого кешбеку можна платити з грн кредиток.Кешбек за кордоном нараховується, як і в Україні, згідно MCC.
wildlynx Судячи з опису проблеми, то Ваш рецепт слушний, але призначений для іншої ситуації. 3-м форумчанам заблокували доступ до ТАС2Ю, а не карток. Причому вже повторно. Лише один з них зізнався, що фізично знаходиться закордоном.
klug написав:wildlynx Судячи з опису проблеми, то Ваш рецепт слушний, але призначений для іншої ситуації. 3-м форумчанам заблокували доступ до ТАС2Ю, а не карток. Причому вже повторно. Лише один з них зізнався, що фізично знаходиться закордоном.
Ви абсолютно праві - ТАС не вимагає для користування картками попереджати про виїзд . У форварді потрібно - рашастайл. Тут мова саме про непоодинокі блоки на доступ до іннтбанкінгу. Картка за кордоном не використовувалась, тому відкидаю блок в цілях безпеки за виявлення користування карткою в закордонних терміналах і це теж не є логічним. Просто співпадіння в часі , а фінномер неактивний . Додатки інших банків (моно, ПУМБ , форвард) працюють ідеально без смс через вайфай. ФейсАйді рулить.