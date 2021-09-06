Мабуть, євровою у євро
Окрім Польщі, Британії і ще ряду країн , де євро - не головна.
Дивіться і питайте, в якій валюті ПОС. Такою карткою і платіть.
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Додано: Пон 06 вер, 2021 22:49
Re: ТАСКОМБАНК
Мабуть, євровою у євро
Окрім Польщі, Британії і ще ряду країн , де євро - не головна.
Дивіться і питайте, в якій валюті ПОС. Такою карткою і платіть.
Додано: Пон 06 вер, 2021 22:54
stas_rst , я взагалі то платив що в Африці,що в неєврозоні Європи гривневою Моно. Мені здавалось там було непогано.
Зараз поступово перехожу на Тасю і Ідею. І тут поки що не розумію,що краще.
Щодо в зоні Евро платити в Евро - то начебто очевидно. Але є всілякі Польщі з Албаніями.
Додано: Пон 06 вер, 2021 23:25
Польщі з Албаніями матимуть додатково 3% за конвертацію. Пофіг з якої кртки платити.
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