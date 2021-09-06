RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3735373637373738

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 221
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
15%
33
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
25%
55
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
41
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
62
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
30
Всього голосів : 221
Повідомлення Додано: Пон 06 вер, 2021 22:49

Re: ТАСКОМБАНК

Hotab написав:
  klug написав:Пансер
Не забувайте, що ТАСька бере від 1 до 3% за конвертацію, тому уважно слідкуйте за тим, що на вході, і на виході.

Дякую за інфо.
Скажіть простими словами, перебуваючи в Европі, карткою якої валюти цього банку краще платити??
Мабуть, євровою у євро :)
Окрім Польщі, Британії і ще ряду країн , де євро - не головна.
Дивіться і питайте, в якій валюті ПОС. Такою карткою і платіть.
stas_rst
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1706
З нами з: 27.02.19
Подякував: 678 раз.
Подякували: 347 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 06 вер, 2021 22:54

stas_rst , я взагалі то платив що в Африці,що в неєврозоні Європи гривневою Моно. Мені здавалось там було непогано.
Зараз поступово перехожу на Тасю і Ідею. І тут поки що не розумію,що краще.
Щодо в зоні Евро платити в Евро - то начебто очевидно. Але є всілякі Польщі з Албаніями.
Hotab
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4537
З нами з: 15.02.09
Подякував: 221 раз.
Подякували: 1340 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 06 вер, 2021 23:25

  Hotab написав:stas_rst , я взагалі то платив що в Африці,що в неєврозоні Європи гривневою Моно. Мені здавалось там було непогано.
Зараз поступово перехожу на Тасю і Ідею. І тут поки що не розумію,що краще.
Щодо в зоні Евро платити в Евро - то начебто очевидно. Але є всілякі Польщі з Албаніями.

Польщі з Албаніями матимуть додатково 3% за конвертацію. Пофіг з якої кртки платити.
Кочевник
 
Повідомлень: 2020
З нами з: 16.02.17
Подякував: 345 раз.
Подякували: 134 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 3735373637373738
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 4 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Sportbank (1208)
07.09.2021 00:45
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.