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банках (гарне і погане) / ТАСКОМБАНК ТАСКОМБАНК + Додати

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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 3735373637373738 ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку. ТАСКОМБАНК 3 5 221 1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і. 15% 33 2 - ПОГАНО. Некомпетентно. 25% 55 3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще. 19% 41 4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути. 28% 62 5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося. 14% 30 Всього голосів : 221 Додано: Пон 06 вер, 2021 22:49 Re: ТАСКОМБАНК Hotab написав: klug написав: Пансер

Не забувайте, що ТАСька бере від 1 до 3% за конвертацію, тому уважно слідкуйте за тим, що на вході, і на виході. Не забувайте, що ТАСька бере від 1 до 3% за конвертацію, тому уважно слідкуйте за тим, що на вході, і на виході.

Дякую за інфо.

Скажіть простими словами, перебуваючи в Европі, карткою якої валюти цього банку краще платити?? Дякую за інфо.Скажіть простими словами, перебуваючи в Европі, карткою якої валюти цього банку краще платити?? Мабуть, євровою у євро

Окрім Польщі, Британії і ще ряду країн , де євро - не головна.

Дивіться і питайте, в якій валюті ПОС. Такою карткою і платіть. Мабуть, євровою у євроОкрім Польщі, Британії і ще ряду країн , де євро - не головна.Дивіться і питайте, в якій валюті ПОС. Такою карткою і платіть. stas_rst

Повідомлень: 1707 З нами з: 27.02.19 Подякував: 678 раз. Подякували: 347 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 06 вер, 2021 22:54 stas_rst , я взагалі то платив що в Африці,що в неєврозоні Європи гривневою Моно. Мені здавалось там було непогано.

Зараз поступово перехожу на Тасю і Ідею. І тут поки що не розумію,що краще.

Щодо в зоні Евро платити в Евро - то начебто очевидно. Але є всілякі Польщі з Албаніями. Hotab

Повідомлень: 4538 З нами з: 15.02.09 Подякував: 221 раз. Подякували: 1340 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 06 вер, 2021 23:25 Hotab написав: stas_rst , я взагалі то платив що в Африці,що в неєврозоні Європи гривневою Моно. Мені здавалось там було непогано.

Зараз поступово перехожу на Тасю і Ідею. І тут поки що не розумію,що краще.

Щодо в зоні Евро платити в Евро - то начебто очевидно. Але є всілякі Польщі з Албаніями. , я взагалі то платив що в Африці,що в неєврозоні Європи гривневою Моно. Мені здавалось там було непогано.Зараз поступово перехожу на Тасю і Ідею. І тут поки що не розумію,що краще.Щодо в зоні Евро платити в Евро - то начебто очевидно. Але є всілякі Польщі з Албаніями.

Польщі з Албаніями матимуть додатково 3% за конвертацію. Пофіг з якої кртки платити. Польщі з Албаніями матимуть додатково 3% за конвертацію. Пофіг з якої кртки платити. Кочевник Повідомлень: 2020 З нами з: 16.02.17 Подякував: 345 раз. Подякували: 134 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 07 вер, 2021 01:09 Кочевник написав: Hotab написав: stas_rst , я взагалі то платив що в Африці,що в неєврозоні Європи гривневою Моно. Мені здавалось там було непогано.

Зараз поступово перехожу на Тасю і Ідею. І тут поки що не розумію,що краще.

Щодо в зоні Евро платити в Евро - то начебто очевидно. Але є всілякі Польщі з Албаніями. , я взагалі то платив що в Африці,що в неєврозоні Європи гривневою Моно. Мені здавалось там було непогано.Зараз поступово перехожу на Тасю і Ідею. І тут поки що не розумію,що краще.Щодо в зоні Евро платити в Евро - то начебто очевидно. Але є всілякі Польщі з Албаніями.

Польщі з Албаніями матимуть додатково 3% за конвертацію. Пофіг з якої кртки платити. Польщі з Албаніями матимуть додатково 3% за конвертацію. Пофіг з якої кртки платити.

Ви праві лише частково. При оплаті у USD, EUR, GBP, CHF, RUB, PLN, якщо валюта рахунку відмінна від валюти оплати, конвертація - 1%. Конвертація у інші валюти або ж DCC - 3%. Ця інформація є в тарифах.

Hotab написав: Скажіть простими словами, перебуваючи в Европі, карткою якої валюти цього банку краще платити?? Скажіть простими словами, перебуваючи в Европі, карткою якої валюти цього банку краще платити??

Ви хочете просту відповідь на складне питання. Потрібно зіставити кілька факторів:

а) прогнозований кешбек;

б) відсоток за конвертацію;

в) власні кошти чи кредитні;

г) ваш прогноз курсу валют на найближчий час.

Якщо картка дає 5% кешбеку (Пудра), то навіть 3% за конвертацію можуть бути вигідними. Якщо кешбеку за операцією не буде, то краще, щоб валюти оплати та рахунку збігалися. Якщо, наприклад, потрібно заправитися у єврозоні, то можна заплатити власними з єврової В5 і отримати 1%, а можна заплатили з гривневої з кредитних і теж отримати 1% (2% - 1% за конверт), але віддати їх треба буде аж у наступному місяці - особливо вигідно, коли валюта дорожчає, але не дуже вигідно, коли вона падає. В країнах на кшталт Албанії може бути взагалі краще заплатити карткою іншого банку (крім окремих випадків).

Hotab написав: я взагалі то платив що в Африці,що в неєврозоні Європи гривневою Моно. Мені здавалось там було непогано. я взагалі то платив що в Африці,що в неєврозоні Європи гривневою Моно. Мені здавалось там було непогано.

У моно один з найгірших курсів на ринку. Вони навіть курс МПС примудряються "підкручувати", але якщо взяти до уваги місцевих 3%, то може десь все ж має сенс і моно, хоча є підозра, що там може краще зіграти хтось 3-й з кращим курсом, хоч би й навіть і без кешбеку.



P.S. ще зверніть увагу, що банк обмежує операції у низці країн (внизу сторінки) https://tascombank.ua/files/Limity_na_v ... zhnymy.pdf Ви праві лише частково. При оплаті у USD, EUR, GBP, CHF, RUB,, якщо валюта рахунку відмінна від валюти оплати, конвертація - 1%. Конвертація у інші валюти або ж DCC - 3%. Ця інформація є в тарифах.Ви хочете просту відповідь на складне питання. Потрібно зіставити кілька факторів:а) прогнозований кешбек;б) відсоток за конвертацію;в) власні кошти чи кредитні;г) ваш прогноз курсу валют на найближчий час.Якщо картка дає 5% кешбеку (Пудра), то навіть 3% за конвертацію можуть бути вигідними. Якщо кешбеку за операцією не буде, то краще, щоб валюти оплати та рахунку збігалися. Якщо, наприклад, потрібно заправитися у єврозоні, то можна заплатити власними з єврової В5 і отримати 1%, а можна заплатили з гривневої з кредитних і теж отримати 1% (2% - 1% за конверт), але віддати їх треба буде аж у наступному місяці - особливо вигідно, коли валюта дорожчає, але не дуже вигідно, коли вона падає. В країнах на кшталт Албанії може бути взагалі краще заплатити карткою іншого банку (крім окремих випадків).У моно один з найгірших курсів на ринку. Вони навіть курс МПС примудряються "підкручувати", але якщо взяти до уваги місцевих 3%, то може десь все ж має сенс і моно, хоча є підозра, що там може краще зіграти хтось 3-й з кращим курсом, хоч би й навіть і без кешбеку.P.S. ще зверніть увагу, що банк обмежує операції у низці країн (внизу сторінки) klug Повідомлень: 6072 З нами з: 18.08.14 Подякував: 269 раз. Подякували: 803 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 07 вер, 2021 05:50 Hotab написав: klug написав: Пансер

Не забувайте, що ТАСька бере від 1 до 3% за конвертацію, тому уважно слідкуйте за тим, що на вході, і на виході. Не забувайте, що ТАСька бере від 1 до 3% за конвертацію, тому уважно слідкуйте за тим, що на вході, і на виході.

Дякую за інфо.

Скажіть простими словами, перебуваючи в Европі, карткою якої валюти цього банку краще платити?? Дякую за інфо.Скажіть простими словами, перебуваючи в Европі, карткою якої валюти цього банку краще платити??

Если вы будете находится в зоне Евро то платить там надо только картами в Евро. Если будете в Великобритании, то платить можно Виикой, предварительно закинув туда фунты (хотя сделать это не просто). Если же вы будете находится в европейский странах в который валюта оплаты не EUR и не GBP, то картами таси лучше не платить вовсе ибо конвертация съест весь выхлоп от кишмыша. Небольшой выхлоп можно конечно получить при оплате пудрой в магазинах одежды и обуви, но оно имхо того не стоит - проще и выгоднее заплатить в этом случае картами (валютной или даже гривневыми) других банков где нет платы за конверт и есть кишмыш по нужной вам статье. Например очень хорошо платить кредиткой пумба всеможу в ресторанах и кафе, или евровой моней за продукты в зоне Евро, евровой дебеткой Альфы за бензин (в этом месяце) и т.п. Евровую же б5 в зоне евро я использовал лишь для случаев когда не был уверен в МСС или у меня не было карты другого банка в евро для соответсвующей категории кэшбека (автобусные билеты, дьютик и т.п.) Если вы будете находится в зоне Евро то платить там надо только картами в Евро. Если будете в Великобритании, то платить можно Виикой, предварительно закинув туда фунты (хотя сделать это не просто). Если же вы будете находится в европейский странах в который валюта оплаты не EUR и не GBP, то картами таси лучше не платить вовсе ибо конвертация съест весь выхлоп от кишмыша. Небольшой выхлоп можно конечно получить при оплате пудрой в магазинах одежды и обуви, но оно имхо того не стоит - проще и выгоднее заплатить в этом случае картами (валютной или даже гривневыми) других банков где нет платы за конверт и есть кишмыш по нужной вам статье. Например очень хорошо платить кредиткой пумба всеможу в ресторанах и кафе, или евровой моней за продукты в зоне Евро, евровой дебеткой Альфы за бензин (в этом месяце) и т.п. Евровую же б5 в зоне евро я использовал лишь для случаев когда не был уверен в МСС или у меня не было карты другого банка в евро для соответсвующей категории кэшбека (автобусные билеты, дьютик и т.п.) Flamingo 1

Повідомлень: 6856 З нами з: 20.03.15 Подякував: 108 раз. Подякували: 1863 раз. Профіль 1 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 07 вер, 2021 06:12 Re: ТАСКОМБАНК flysoulfly написав: а сэп на тасю заходит только в опервремя,да? а сэп на тасю заходит только в опервремя,да? Вход: будні, 08:00‒21:45



Выход: будні, 09:00‒18:00 Вход: будні, 08:00‒21:45Выход: будні, 09:00‒18:00 MASolomko

Повідомлень: 3645 З нами з: 08.03.18 Подякував: 433 раз. Подякували: 658 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 3735373637373738 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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