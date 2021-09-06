Мабуть, євровою у євро
Окрім Польщі, Британії і ще ряду країн , де євро - не головна.
Дивіться і питайте, в якій валюті ПОС. Такою карткою і платіть.
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Додано: Пон 06 вер, 2021 22:49
Re: ТАСКОМБАНК
Мабуть, євровою у євро
Окрім Польщі, Британії і ще ряду країн , де євро - не головна.
Дивіться і питайте, в якій валюті ПОС. Такою карткою і платіть.
Додано: Пон 06 вер, 2021 22:54
stas_rst , я взагалі то платив що в Африці,що в неєврозоні Європи гривневою Моно. Мені здавалось там було непогано.
Зараз поступово перехожу на Тасю і Ідею. І тут поки що не розумію,що краще.
Щодо в зоні Евро платити в Евро - то начебто очевидно. Але є всілякі Польщі з Албаніями.
Додано: Пон 06 вер, 2021 23:25
Польщі з Албаніями матимуть додатково 3% за конвертацію. Пофіг з якої кртки платити.
Додано: Вів 07 вер, 2021 01:09
Ви праві лише частково. При оплаті у USD, EUR, GBP, CHF, RUB, PLN, якщо валюта рахунку відмінна від валюти оплати, конвертація - 1%. Конвертація у інші валюти або ж DCC - 3%. Ця інформація є в тарифах.
Ви хочете просту відповідь на складне питання. Потрібно зіставити кілька факторів:
а) прогнозований кешбек;
б) відсоток за конвертацію;
в) власні кошти чи кредитні;
г) ваш прогноз курсу валют на найближчий час.
Якщо картка дає 5% кешбеку (Пудра), то навіть 3% за конвертацію можуть бути вигідними. Якщо кешбеку за операцією не буде, то краще, щоб валюти оплати та рахунку збігалися. Якщо, наприклад, потрібно заправитися у єврозоні, то можна заплатити власними з єврової В5 і отримати 1%, а можна заплатили з гривневої з кредитних і теж отримати 1% (2% - 1% за конверт), але віддати їх треба буде аж у наступному місяці - особливо вигідно, коли валюта дорожчає, але не дуже вигідно, коли вона падає. В країнах на кшталт Албанії може бути взагалі краще заплатити карткою іншого банку (крім окремих випадків).
У моно один з найгірших курсів на ринку. Вони навіть курс МПС примудряються "підкручувати", але якщо взяти до уваги місцевих 3%, то може десь все ж має сенс і моно, хоча є підозра, що там може краще зіграти хтось 3-й з кращим курсом, хоч би й навіть і без кешбеку.
P.S. ще зверніть увагу, що банк обмежує операції у низці країн (внизу сторінки)
Додано: Вів 07 вер, 2021 05:50
Если вы будете находится в зоне Евро то платить там надо только картами в Евро. Если будете в Великобритании, то платить можно Виикой, предварительно закинув туда фунты (хотя сделать это не просто). Если же вы будете находится в европейский странах в который валюта оплаты не EUR и не GBP, то картами таси лучше не платить вовсе ибо конвертация съест весь выхлоп от кишмыша. Небольшой выхлоп можно конечно получить при оплате пудрой в магазинах одежды и обуви, но оно имхо того не стоит - проще и выгоднее заплатить в этом случае картами (валютной или даже гривневыми) других банков где нет платы за конверт и есть кишмыш по нужной вам статье. Например очень хорошо платить кредиткой пумба всеможу в ресторанах и кафе, или евровой моней за продукты в зоне Евро, евровой дебеткой Альфы за бензин (в этом месяце) и т.п. Евровую же б5 в зоне евро я использовал лишь для случаев когда не был уверен в МСС или у меня не было карты другого банка в евро для соответсвующей категории кэшбека (автобусные билеты, дьютик и т.п.)
Додано: Вів 07 вер, 2021 06:12
Re: ТАСКОМБАНК
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