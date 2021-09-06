Додано: Вів 07 вер, 2021 01:09

Кочевник написав: Hotab написав: stas_rst , я взагалі то платив що в Африці,що в неєврозоні Європи гривневою Моно. Мені здавалось там було непогано.

Зараз поступово перехожу на Тасю і Ідею. І тут поки що не розумію,що краще.

Щодо в зоні Евро платити в Евро - то начебто очевидно. Але є всілякі Польщі з Албаніями. , я взагалі то платив що в Африці,що в неєврозоні Європи гривневою Моно. Мені здавалось там було непогано.Зараз поступово перехожу на Тасю і Ідею. І тут поки що не розумію,що краще.Щодо в зоні Евро платити в Евро - то начебто очевидно. Але є всілякі Польщі з Албаніями.

Польщі з Албаніями матимуть додатково 3% за конвертацію. Пофіг з якої кртки платити. Польщі з Албаніями матимуть додатково 3% за конвертацію. Пофіг з якої кртки платити.

Hotab написав: Скажіть простими словами, перебуваючи в Европі, карткою якої валюти цього банку краще платити?? Скажіть простими словами, перебуваючи в Европі, карткою якої валюти цього банку краще платити??

Hotab написав: я взагалі то платив що в Африці,що в неєврозоні Європи гривневою Моно. Мені здавалось там було непогано. я взагалі то платив що в Африці,що в неєврозоні Європи гривневою Моно. Мені здавалось там було непогано.

Ви праві лише частково. При оплаті у USD, EUR, GBP, CHF, RUB,, якщо валюта рахунку відмінна від валюти оплати, конвертація - 1%. Конвертація у інші валюти або ж DCC - 3%. Ця інформація є в тарифах.Ви хочете просту відповідь на складне питання. Потрібно зіставити кілька факторів:а) прогнозований кешбек;б) відсоток за конвертацію;в) власні кошти чи кредитні;г) ваш прогноз курсу валют на найближчий час.Якщо картка дає 5% кешбеку (Пудра), то навіть 3% за конвертацію можуть бути вигідними. Якщо кешбеку за операцією не буде, то краще, щоб валюти оплати та рахунку збігалися. Якщо, наприклад, потрібно заправитися у єврозоні, то можна заплатити власними з єврової В5 і отримати 1%, а можна заплатили з гривневої з кредитних і теж отримати 1% (2% - 1% за конверт), але віддати їх треба буде аж у наступному місяці - особливо вигідно, коли валюта дорожчає, але не дуже вигідно, коли вона падає. В країнах на кшталт Албанії може бути взагалі краще заплатити карткою іншого банку (крім окремих випадків).У моно один з найгірших курсів на ринку. Вони навіть курс МПС примудряються "підкручувати", але якщо взяти до уваги місцевих 3%, то може десь все ж має сенс і моно, хоча є підозра, що там може краще зіграти хтось 3-й з кращим курсом, хоч би й навіть і без кешбеку.P.S. ще зверніть увагу, що банк обмежує операції у низці країн (внизу сторінки)