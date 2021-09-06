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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3735373637373738

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 221
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
15%
33
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
25%
55
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
41
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
62
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
30
Всього голосів : 221
Повідомлення Додано: Пон 06 вер, 2021 22:49

Re: ТАСКОМБАНК

Hotab написав:
  klug написав:Пансер
Не забувайте, що ТАСька бере від 1 до 3% за конвертацію, тому уважно слідкуйте за тим, що на вході, і на виході.

Дякую за інфо.
Скажіть простими словами, перебуваючи в Европі, карткою якої валюти цього банку краще платити??
Мабуть, євровою у євро :)
Окрім Польщі, Британії і ще ряду країн , де євро - не головна.
Дивіться і питайте, в якій валюті ПОС. Такою карткою і платіть.
stas_rst
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Повідомлення Додано: Пон 06 вер, 2021 22:54

stas_rst , я взагалі то платив що в Африці,що в неєврозоні Європи гривневою Моно. Мені здавалось там було непогано.
Зараз поступово перехожу на Тасю і Ідею. І тут поки що не розумію,що краще.
Щодо в зоні Евро платити в Евро - то начебто очевидно. Але є всілякі Польщі з Албаніями.
Hotab
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Повідомлення Додано: Пон 06 вер, 2021 23:25

  Hotab написав:stas_rst , я взагалі то платив що в Африці,що в неєврозоні Європи гривневою Моно. Мені здавалось там було непогано.
Зараз поступово перехожу на Тасю і Ідею. І тут поки що не розумію,що краще.
Щодо в зоні Евро платити в Евро - то начебто очевидно. Але є всілякі Польщі з Албаніями.

Польщі з Албаніями матимуть додатково 3% за конвертацію. Пофіг з якої кртки платити.
Кочевник
 
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Повідомлення Додано: Вів 07 вер, 2021 01:09

  Кочевник написав:
  Hotab написав:stas_rst , я взагалі то платив що в Африці,що в неєврозоні Європи гривневою Моно. Мені здавалось там було непогано.
Зараз поступово перехожу на Тасю і Ідею. І тут поки що не розумію,що краще.
Щодо в зоні Евро платити в Евро - то начебто очевидно. Але є всілякі Польщі з Албаніями.

Польщі з Албаніями матимуть додатково 3% за конвертацію. Пофіг з якої кртки платити.

Ви праві лише частково. При оплаті у USD, EUR, GBP, CHF, RUB, PLN, якщо валюта рахунку відмінна від валюти оплати, конвертація - 1%. Конвертація у інші валюти або ж DCC - 3%. Ця інформація є в тарифах.
  Hotab написав:Скажіть простими словами, перебуваючи в Европі, карткою якої валюти цього банку краще платити??

Ви хочете просту відповідь на складне питання. Потрібно зіставити кілька факторів:
а) прогнозований кешбек;
б) відсоток за конвертацію;
в) власні кошти чи кредитні;
г) ваш прогноз курсу валют на найближчий час.
Якщо картка дає 5% кешбеку (Пудра), то навіть 3% за конвертацію можуть бути вигідними. Якщо кешбеку за операцією не буде, то краще, щоб валюти оплати та рахунку збігалися. Якщо, наприклад, потрібно заправитися у єврозоні, то можна заплатити власними з єврової В5 і отримати 1%, а можна заплатили з гривневої з кредитних і теж отримати 1% (2% - 1% за конверт), але віддати їх треба буде аж у наступному місяці - особливо вигідно, коли валюта дорожчає, але не дуже вигідно, коли вона падає. В країнах на кшталт Албанії може бути взагалі краще заплатити карткою іншого банку (крім окремих випадків).
  Hotab написав:я взагалі то платив що в Африці,що в неєврозоні Європи гривневою Моно. Мені здавалось там було непогано.

У моно один з найгірших курсів на ринку. Вони навіть курс МПС примудряються "підкручувати", але якщо взяти до уваги місцевих 3%, то може десь все ж має сенс і моно, хоча є підозра, що там може краще зіграти хтось 3-й з кращим курсом, хоч би й навіть і без кешбеку.

P.S. ще зверніть увагу, що банк обмежує операції у низці країн (внизу сторінки) https://tascombank.ua/files/Limity_na_v ... zhnymy.pdf
klug
 
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Повідомлення Додано: Вів 07 вер, 2021 05:50

  Hotab написав:
  klug написав:Пансер
Не забувайте, що ТАСька бере від 1 до 3% за конвертацію, тому уважно слідкуйте за тим, що на вході, і на виході.

Дякую за інфо.
Скажіть простими словами, перебуваючи в Европі, карткою якої валюти цього банку краще платити??

Если вы будете находится в зоне Евро то платить там надо только картами в Евро. Если будете в Великобритании, то платить можно Виикой, предварительно закинув туда фунты (хотя сделать это не просто). Если же вы будете находится в европейский странах в который валюта оплаты не EUR и не GBP, то картами таси лучше не платить вовсе ибо конвертация съест весь выхлоп от кишмыша. Небольшой выхлоп можно конечно получить при оплате пудрой в магазинах одежды и обуви, но оно имхо того не стоит - проще и выгоднее заплатить в этом случае картами (валютной или даже гривневыми) других банков где нет платы за конверт и есть кишмыш по нужной вам статье. Например очень хорошо платить кредиткой пумба всеможу в ресторанах и кафе, или евровой моней за продукты в зоне Евро, евровой дебеткой Альфы за бензин (в этом месяце) и т.п. Евровую же б5 в зоне евро я использовал лишь для случаев когда не был уверен в МСС или у меня не было карты другого банка в евро для соответсвующей категории кэшбека (автобусные билеты, дьютик и т.п.)
Flamingo
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Повідомлення Додано: Вів 07 вер, 2021 06:12

Re: ТАСКОМБАНК

  flysoulfly написав:а сэп на тасю заходит только в опервремя,да?
Вход: будні, 08:00‒21:45

Выход: будні, 09:00‒18:00
MASolomko
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Повідомлення Додано: Вів 07 вер, 2021 13:25

Re: ТАСКОМБАНК

А як краще подавати заявку на Велику п'ятірку? Через застосунок, чи зразу йти у відділення. І кредитний ліміт краще просити більший, чи менший. Можна за 1 день відкрити кілька карток? І чи потрібно відмовлятися від якихось страховок чи додаткових платних послуг?
Пансер
 
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Повідомлення Додано: Вів 07 вер, 2021 13:34

Re: ТАСКОМБАНК

Пансер, ну можно воспользоваться реферальной программой и получить по 50 грн. А так, скорее всего, может через приложение получится предварительно узнать лимит, который банк готов дать.

Всё равно оформление будет в отделение и этот процесс может быть не такой быстрый.

Если есть кредитки других банков, то ТАС очень не охото наливает.
MASolomko
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