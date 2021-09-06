Пансер написав:
Я чомусь думав, що рефералка діє тільки на Пудру.
У них общая, но в видеиссылки только на #Pudra.
Пансер написав:
Скиньте тоді свою, спробую замовити.
У ТАС реферальная программа через передачу информации имени и номера телефона, на который будет осуществлен прозвон сотрудником. Да и по реферальной программе лучше оформлять в начале квартала, ибо зачислят тихо, а в начале квартала кешбек обнулят.
Пансер написав:
А неохотно дають кредліміт, це дають 1-2 тис., чи взагалі не дають?
Мне вообще не давали. Но потом можно пробовать повышать лимит через контакт-центр или в отделении банка.