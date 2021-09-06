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банках (гарне і погане) / ТАСКОМБАНК ТАСКОМБАНК + Додати

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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 3736373737383739 ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку. ТАСКОМБАНК 3 5 221 1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і. 15% 33 2 - ПОГАНО. Некомпетентно. 25% 55 3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще. 19% 41 4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути. 28% 62 5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося. 14% 30 Всього голосів : 221 Додано: Вів 07 вер, 2021 14:56 Re: ТАСКОМБАНК Пансер написав: Я чомусь думав, що рефералка діє тільки на Пудру. Я чомусь думав, що рефералка діє тільки на Пудру. У них общая, но в видеиссылки только на #Pudra.



Пансер написав: Скиньте тоді свою, спробую замовити. Скиньте тоді свою, спробую замовити. У ТАС реферальная программа через передачу информации имени и номера телефона, на который будет осуществлен прозвон сотрудником. Да и по реферальной программе лучше оформлять в начале квартала, ибо зачислят тихо, а в начале квартала кешбек обнулят.



Пансер написав: А неохотно дають кредліміт, це дають 1-2 тис., чи взагалі не дають? А неохотно дають кредліміт, це дають 1-2 тис., чи взагалі не дають? Мне вообще не давали. Но потом можно пробовать повышать лимит через контакт-центр или в отделении банка. У них общая, но в видеиссылки только на #Pudra.У ТАС реферальная программа через передачу информации имени и номера телефона, на который будет осуществлен прозвон сотрудником. Да и по реферальной программе лучше оформлять в начале квартала, ибо зачислят тихо, а в начале квартала кешбек обнулят.Мне вообще не давали. Но потом можно пробовать повышать лимит через контакт-центр или в отделении банка. MASolomko

Повідомлень: 3648 З нами з: 08.03.18 Подякував: 433 раз. Подякували: 660 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 07 вер, 2021 19:42 MASolomko написав: Мне вообще не давали. Но потом можно пробовать повышать лимит через контакт-центр или в отделении банка. Мне вообще не давали. Но потом можно пробовать повышать лимит через контакт-центр или в отделении банка.

Пробовал раза 3 в отделении повысить с 0 хотя бы до 2-3к и один раз через КЦ - толку ноль. Где-то в течении одного года. Сейчас закрыл Б5, а через время снова попробую пройти скоринг по новой уже с "яхтами, зарплатой как у президента и тремя богатыми любовницами", может так повезёт. А пока оформили жене допку Б5 к Пудре за 50 грн. По Пудре впервые за полтора года повысили лимит на 40%, а вместе с Б5 из-за большой активности, надеюсь, ещё со временем добавят. Пробовал раза 3 в отделении повысить с 0 хотя бы до 2-3к и один раз через КЦ - толку ноль. Где-то в течении одного года. Сейчас закрыл Б5, а через время снова попробую пройти скоринг по новой уже с "яхтами, зарплатой как у президента и тремя богатыми любовницами", может так повезёт. А пока оформили жене допку Б5 к Пудре за 50 грн. По Пудре впервые за полтора года повысили лимит на 40%, а вместе с Б5 из-за большой активности, надеюсь, ещё со временем добавят. Striker

Повідомлень: 2275 З нами з: 15.02.20 Подякував: 1731 раз. Подякували: 3040 раз. Профіль 22 11 21 ВідповістиЦитата #<1 ... 3736373737383739 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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