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ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 07 вер, 2021 14:56
Пансер написав:
Я чомусь думав, що рефералка діє тільки на Пудру.
У них общая, но в видеиссылки только на #Pudra.
Пансер написав:
Скиньте тоді свою, спробую замовити.
У ТАС реферальная программа через передачу информации имени и номера телефона, на который будет осуществлен прозвон сотрудником. Да и по реферальной программе лучше оформлять в начале квартала, ибо зачислят тихо, а в начале квартала кешбек обнулят.
Пансер написав:
А неохотно дають кредліміт, це дають 1-2 тис., чи взагалі не дають?
Мне вообще не давали. Но потом можно пробовать повышать лимит через контакт-центр или в отделении банка.
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Додано: Вів 07 вер, 2021 19:42
MASolomko написав:
Мне вообще не давали. Но потом можно пробовать повышать лимит через контакт-центр или в отделении банка.
Пробовал раза 3 в отделении повысить с 0 хотя бы до 2-3к и один раз через КЦ - толку ноль. Где-то в течении одного года. Сейчас закрыл Б5, а через время снова попробую пройти скоринг по новой уже с "яхтами, зарплатой как у президента и тремя богатыми любовницами", может так повезёт. А пока оформили жене допку Б5 к Пудре за 50 грн. По Пудре впервые за полтора года повысили лимит на 40%, а вместе с Б5 из-за большой активности, надеюсь, ещё со временем добавят.
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Додано: Вів 07 вер, 2021 21:38
Пансер написав: wildlynx написав:
Кешбек за кордоном нараховується, як і в Україні, згідно MCC.
Хочу уточнити за якими саме ТАСівськими картках за кордоном є кешбек? Спортбанк і Велика 5 гривнева? Чи є ще у валютних?
Валютні теж, платив з В5 EUR, отримав 1%. Гривневі є сенс використовувати, якщо кешбек покриває комісію за конвертацію та можливу втрату на курсовій різниці.
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