RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3738373937403741

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 221
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
15%
33
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
25%
55
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
41
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
62
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
30
Всього голосів : 221
Повідомлення Додано: Вів 14 вер, 2021 02:27

Re: ТАСКОМБАНК

А у когось оновилися рахунки комунальні в додатку ТАСі? У мене вже другу ніч нічого. Абсолютно. Немов вимер функціонал.
Slx
 
Повідомлень: 894
З нами з: 23.07.18
Подякував: 291 раз.
Подякували: 106 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 14 вер, 2021 08:42

Slx тоже нету, думаю удалить подписку и добавить заново решит проблему, но так как плачу в пумбе, то лень проверять :)
omb
 
Повідомлень: 3259
З нами з: 08.04.14
Подякував: 38 раз.
Подякували: 248 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 3738373937403741
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: freelanc, Kalgan і 11 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (34019)
14.09.2021 10:05
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.