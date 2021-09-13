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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 14 вер, 2021 02:27
Re: ТАСКОМБАНК
А у когось оновилися рахунки комунальні в додатку ТАСі? У мене вже другу ніч нічого. Абсолютно. Немов вимер функціонал.
Додано: Вів 14 вер, 2021 08:42
Slx тоже нету, думаю удалить подписку и добавить заново решит проблему, но так как плачу в пумбе, то лень проверять
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